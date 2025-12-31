Vladimir Putin lanza saludo bélico durante discurso por Año Nuevo en Rusia: "¡Creemos en nuestra victoria!"

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un discurso breve pero cargado de simbolismo. El presidente ruso Vladimir Putin cerró el 2025 con un mensaje de Año Nuevo marcado por un tono bélico. En apenas tres minutos y veinte segundos, uno de sus discursos más cortos desde que asumió el poder, el mandatario reiteró su confianza en la victoria de Rusia en la guerra contra Ucrania.

Transmitido primero en las regiones de Kamchatka y Chukotka, a nueve husos horarios de Moscú, el mensaje buscó llegar a todos los ciudadanos, incluyendo a quienes se encuentran en el frente.

"Lo celebramos con nuestros seres queridos: nuestros hijos, padres, amigos y compañeros de armas. Incluso los que están lejos, siempre están con nosotros", dijo Putin, antes de dirigirse directamente a los combatientes.

La narrativa de la victoria

El mandatario felicitó a los soldados y comandantes rusos, asegurando que "millones de personas en toda Rusia están con ustedes en esta Nochevieja". Con frases como "Creemos en ustedes y en nuestra victoria", Putin reforzó la narrativa oficial de resistencia y triunfo, pese a las dificultades que enfrenta el país en el terreno militar y económico.

El discurso tuvo como fondo una catedral ortodoxa y el Kremlin, símbolos de tradición y poder. En contraste, su mensaje más largo de fin de año, en 2022, duró nueve minutos y se pronunció desde la sede del Distrito Militar Sur en Rostov del Don.

Reacciones internacionales

Mientras Putin insistía en la victoria, voces internacionales cuestionaban sus afirmaciones. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, señaló que Rusia busca "hacer descarrilar" los avances hacia la paz en Ucrania, acusando al Kremlin de usar supuestos ataques como distracción.

Francia también consideró que no existen pruebas sólidas que respalden las acusaciones rusas sobre un ataque ucraniano a una residencia presidencial.

Russia's claim that Ukraine recently targeted key government sites in Russia is a deliberate distraction. Moscow aims to derail real progress towards peace by Ukraine and its Western partners.



El mensaje llega tras un año de intensificación del conflicto, con denuncias de ataques con drones y acusaciones cruzadas entre Moscú y Kiev. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que Ucrania intentó un ataque con 91 drones contra una residencia de Putin, aunque Kiev y sus aliados lo niegan.

El discurso de Putin reafirma la línea dura del Kremlin: proyectar confianza en la victoria y mantener la moral de las tropas y la población. Sin embargo, la falta de respuesta concreta a las acusaciones internacionales y el contraste con los llamados a la paz desde Europa evidencian la distancia entre la narrativa rusa y la percepción global del conflicto.