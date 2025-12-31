Golpe al narcotráfico: PNP incautó cargamento de droga valorizado en más de 8 millones de dólares

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La División Antidrogas de la región Cusco de la Policía Nacional del Perú (PNP) incautó un importante cargamento de drogas provenientes del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y que iba a ser transportado a través de la ciudad cusqueña con destino a Puno.

El cargamento está valorizado en más de 8 millones de dólares y se capturó a tres presuntos miembros de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas.

8 millones de dólares incautados en droga

El trabajo de inteligencia policial permitió la captura de alrededor de 227.803 kilogramos cuyo cargamento estaba siendo custodiado por dos vehículos cuando fue intervenido por la Policía Nacional.

Tras el seguimiento policial, se realizó un operativo en los distritos de Poroy y Anta en donde se logro la intervención de los presuntos involucrados en una red criminal dedicada al narcotráfico.

La droga fue intervenida al interior de un vehículo donde se encontró que la droga estaba condicionada en 218 paquetes de clorhidrato de cocaína en paquetes tipo ladrillo.

Según precisó el capitán PNP Pedro Navarro, jefe antidrogas de Cusco, los estupefacientes intervenidos están valorizados en Europa en más de 8 millones de dólares americanos.

Tres personas fueron detenidas

De acuerdo al reporte policial se capturó a tres personas que serán investigados por el delito de tráfico ilícito de drogas. La intervención de estos sujetos se dio junto a la intervención de tres vehículos involucrados.

La investigación preliminar indica que estos intervenidos formarían parte de un red criminal más extensa que involucra diversas zonas del territorio peruano.

La indagación indica que la droga saldría desde el Vraem y luego se trasladaría por Ayacucho, Cusco y Puno. El fin de este traslado sería llegar hacia la frontera con el país de Bolivia.

Intervenciones de droga en Cusco en 2025

El jefe antidrogas de Cusco precisó que durante el 2025 se han realizado diferentes intervenciones policiales que han permitido la incautación de un aproximado de 750 kilogramos de clorhidrato de cocaína, pasta básica y cannabis.

La Policía Nacional indicó que se continuarán con la realización de operativos en el territorio de Cusco y a nivel nacional para desarticular a bandas criminales relacionadas al tráfico ilícito de drogas.

