Reggaetoneros dejan atrás sus diferencias y se reconcilian: "Siempre la razón la tiene el tiempo"

Tuvieron que pasar cuatro años para que dos reggaetoneros, íconos de su género, se reconciliaran, dejando atrás diferencias que parecían irreparables. A través de una publicación en redes sociales, se mostraron juntos y dispuestos a mirar hacia adelante sin tensiones que vuelvan a separar sus caminos.

¿Qué reggaetoneros se reconciliaron?

Se trata de Residente, exintegrante del dúo Calle 13 y el solista J Balvin, quienes mediante sus canales oficiales compartieron una imagen juntos. Además agregan un mensaje reflexivo, en el que expresan que meses atrás se reunieron y confirmando el rencuentro, se volvieron a seguir en redes.

"Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo", indica la publicación.

La publicación recibió el respaldo de los seguidores y otros colegas del mundo del reggaetón. El cantante Arcángel respondió con unos emojis de aplausos, mientras que Yandel escribió: "Me alegro mucho". Otras personalidades también expresaron su alegría por este acontecimiento.

No es la única rivalidad que culminó para J Balvin, quien el pasado 21 de diciembre en un concierto en México de Bad Bunny, subió al escenario durante la gira del reggaetonero puertorriqueño. Era la primera vez desde el 2021 que compartían escena, intercambiando halagos y disculpándose mutuamente.

¿Por qué se distanciaron Residente y J Balvin?

El problema entre ambos artistas se generó previo a los Grammys de hace cuatro años, cuando el intérprete colombiano pidió boicotear la ceremonia. Bajo su argumentos, estos premios se entregaban sobre la base de la popularidad y por ende, no reconocía de forma adecuada el trabajo de los artistas urbanos.

Su postura causó la molestia de René Pérez (Residente), debido a que en esa edición se iba a homenajear al cantautor panameño Rubén Blades. Para el artista puertorriqueño, eso fue una falta de respeto tanto a quien iba a recibir el reconocimiento, como para aquellos que estaban nominados por primera vez.

Tras cuatro años distancias, Residente y J Balvin se reconciliaron, tal como lo evidenció una publicación en redes sociales que ambos reggaetoneros compartieron. Es la segundo acuerdo que el cantante colombiano hace antes de acabar el año, tras volver a reunirse y hacer las paces con Bad Bunny.