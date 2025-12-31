EE.UU. despide el 2025 con nuevos ataques a presuntas lanchas narcotraficantes: Confirman ocho fallecidos

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Las operaciones en aguas internacionales por parte de Estados Unidos no cesan y cerrando el 2025, se ha confirmado dos nuevos ataques contra cinco presuntas lanchas narcotraficantes. El bombardeo de la embarcación ha dejado un saldo de tres fallecidos, según información oficial que compartió el gobierno estadounidense.

En los dos últimos días del año

De acuerdo al Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, los ataque se realizaron el martes 30 y el miércoles 31 de diciembre en altamar. El primero se trató de un convoy compuesto por tres embarcaciones se trasladaba por una ruta identificada como de comerció de narcóticos, por lo que fueron intervenidas.

"El 30 de diciembre, bajo la dirección del Secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo ataques cinéticos contra tres barcos narcotraficantes que viajaban en convoy. Estos buques eran operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales", indica el comunicado.

Comunicado de prensa del Comando Sur de EE.UU. sobre ataques en altamar.

La realizada el último día del año menciona que fueron dos los botes bombardeados, dejando a cinco sujetos fallecidos. Precisa que dos de ellos se trasladaban en uno de los navíos, mientras que los otros tres en la segunda detectada.

"La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y se dedicaban al narcotráfico. Un total de cinco narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda", precisa el segundo comunicado difundido.

On Dec. 31, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known narco-trafficking routes and... pic.twitter.com/4AE5u4cEff — U.S. Southern Command (@Southcom) January 1, 2026

Más de 30 ataques desde setiembre

Luego de que la administración de Donald Trump anunciara el despliegue de tropas al Caribe para frenar el narcotráfico que presuntamente sale de Venezuela, se han realizado más de 30 operaciones. De acuerdo a los videos y reportes oficiales, son 37 botes destruidos en 30 ofensivas, contando a la más reciente.

Estimaciones señalan que son 118 las personas que habrían perdido la vida producto de estas ofensivas, que son aplaudidas por autoridades de la nación norteamericana y condenadas por políticos como Gustavo Petro. El presidente colombiano afirma que se atacan a pescadores y que carecen de pruebas que confirmen una actividad ilícita.

