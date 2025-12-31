Selección peruana: FPF definirá nuevo comando técnico en la primera semana de enero

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un inicio de año con novedades y expectativas para los hinchas de la selección peruana. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que en la primera semana de enero se definirá al nuevo comando técnico que tomará las riendas de la bicolor, tras un proceso de entrevistas y evaluaciones.

El gerente deportivo Jean Ferrari explicó que se han revisado varios perfiles, pero la prioridad está clara: un entrenador sudamericano, con experiencia y conocimiento de la idiosincrasia del fútbol en la región.

"No soy de la idea de traer algún europeo u otro continente por un tema de realidad país. Hay que saber las limitaciones que tenemos y la dificultad cultural", señaló.

El cierre de un ciclo complicado

La selección viene de un proceso clasificatorio marcado por la inestabilidad, con tres entrenadores distintos en el camino al Mundial. El anuncio de un nuevo DT busca dar un giro y establecer un proyecto integral que conecte todas las categorías, desde la U17 hasta la mayor, evitando que cada división funcione como una "isla".

Ferrari adelantó que la idea es que el entrenador de la U20 trabaje en coordinación con el comando técnico del primer equipo, para que exista una hoja de ruta común en estilo de juego y planificación.

Hinchas a la expectativa

Para los aficionados, la noticia genera ilusión. El inicio de año siempre trae cábalas y esperanzas, y en este caso el deseo es claro: que el nuevo DT logre consolidar un equipo competitivo y con identidad. Aunque los nombres aún se mantienen bajo siete llaves, se sabe que hay varios candidatos con recorrido en torneos sudamericanos.

Mientras tanto, la única parcela técnica definida es la de la U17, con Renzo Revoredo al mando. Las divisiones U20 y U15 siguen a la espera de la designación oficial, que se anunciará junto con el nuevo seleccionador de la mayor.

El 2026 empieza con ilusión para la bicolor. La FPF promete un proyecto integral y un entrenador que entienda la realidad del fútbol sudamericano. Los hinchas, como siempre, esperan que esta vez el camino sea más estable y que la selección vuelva a ser protagonista en la región.