Actualidad
Atención tras fiestas

Reniec atenderá este 2 y 3 de enero tras celebración por Año Nuevo solo en estas sedes

El Reniec informó que se brindará la atención este 2 y 3 de enero tras la celebración del Año Nuevo 2026. Conoce las agencias y horarios habilitados para estas fechas.

Reniec habilita sedes para el 2 y 3 de enero
Reniec habilita sedes para el 2 y 3 de enero (Composición Exitosa)

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 31/12/2025

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó la atención en algunas sedes este viernes 2 y sábado 3 de enero siendo las primeras fechas para poder acercarse a realizar trámites relacionados al Documento Nacional de Identidad (DNI). Conoce las sedes que brindarán atención en la siguiente nota. 

Se brindará atención el 2 y 3 de enero

Como primeras fechas de atención a los ciudadanos, el Reniec anunció que brindará atención extraordinaria para el 2 y 3 de enero del 2026 en diversas sedes distribuidas a nivel nacional con el fin de que los usuarios avancen con sus diligencias.

En este caso, las localidades que estarán habilitadas ofrecerán el servicio de trámites y recojo de DNI electrónico, de forma exclusiva. Es decir, otro tipo de solicitudes no serán atendidas en estas dos fechas.

El horario establecido para la atención al público se ha determinado desde las 8:15 a. m. a 12:45 p. m, por lo que se ofrecerá una atención especial durante estos dos días habilitados. Sin embargo, en algunas oficinas de Reniec, el horario podría variar por lo que se recomienda verificar la atención y horario de la agencia elegida. 

Oficinas que atenderán en estas fechas

Las sedes y horarios que se han habilitado para este 2 y 3 de enero del 2026 corresponden a la atención que será brindada en la ciudad de Lima. Conoce las sedes que han sido habilitadas, según la información brindada por Reniec.

  • Viernes 2 de enero

OR BARRANCA08:45 - 4:45
AG CAÑETE08:45 - 4:45
OR INDEPENDENCIA08:45 - 4:45
OR JESUS MARIA08:45 - 4:45
OR MIRAFLORES08:45 - 4:45
OR PUENTE PIEDRA08:45 - 4:45
OR SAN BORJA08:45 - 4:45
OR SANTA ANITA08:45 - 4:45
AG MATUCANA08:45 - 4:45

  • Sábado 3 de enero

OR INDEPENDENCIA08:15 - 3:45
OR MIRAFLORES08:15 - 3:45
OR BARRANCA08:15 - 12:45
AG CAÑETE08:15 - 12:45
OR JESUS MARIA08:15 - 12:45
OR PUENTE PIEDRA08:15 - 12:45
OR SAN BORJA08:15 - 12:45
OR SANTA ANITA08:15 - 12:45
AG MATUCANA08:15 - 12:45

Tarifas promocionales para obtener DNIe se extiende

Recientemente, Reniec informó que se ha extendido la campaña para obtener el DNI electrónico por el tarifa promocional de 30 soles para adultos y 16 soles para los menores de edad.

Inicialmente se indicó que estos montos se mantendrán solo hasta el 31 de diciembre del 2025, sin embargo, la entidad anunció que estas tarifas se extenderán hasta el 12 de abril de 2026, fecha en la cual se realiza las Elecciones Generales del 2026. 

Para realizar la tramitación del DNI o el recojo de este, Reniec ha habilitado sedes para la atención a la ciudadanía para este 2 y 3 de enero tras la celebración del Año Nuevo 2026.

