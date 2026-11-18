18/11/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

¿Sigues en una relación por costumbre? Descubre al menos 10 señales que podrían abrirte los ojos y saber si tu relación tiene futuro o no antes de que sea demasiado tarde.

¿Amor o costumbre? Descubre detalles de tu relación

¿Quién no desea que su historia de amor sea para siempre? Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas relaciones pueden convertirse en una fuente constante de tristeza, frustración o inseguridad. Lo más complicado es que, en ocasiones, los sentimientos hacen que sea difícil reconocer cuándo una relación dejó de ser saludable.

Aunque ninguna pareja es perfecta y todas atraviesan momentos complicados, existen comportamientos que pueden convertirse en señales de alerta para evitar relaciones desgastantes y cuidar mejor tu paz mental, según el portal Mente Hermosa e instituciones como la Universidad de Nueva Gales del Sur y la Universidad de Warwick.

Entre algunas de esas advertencias que algunos pasan por desapercibidas están la falta de respeto, la desconfianza y los problemas de comunicación. Pero no solo esas señales se deberían tener en cuenta, sino las siguientes que te revelamos a continuación para saber si tu relación tiene futuro o no.

10 señales de que estás con la persona equivocada

Sientes que "caminas sobre cáscaras de huevo": según la psicóloga Montse Cazcarra, esto significa vivir con la sensación constante de que cualquier palabra o gesto puede provocar una reacción desproporcionada en el otro. Cuando vivimos así, el vínculo deja de sentirse seguro, y la confianza se reemplaza por vigilancia, y el afecto por cautela.

según la psicóloga Montse Cazcarra, esto significa vivir con la sensación constante de que cualquier palabra o gesto puede provocar una en el otro. Cuando vivimos así, el vínculo deja de sentirse seguro, y la confianza se reemplaza por vigilancia, y el afecto por cautela. La relación funciona en un solo sentido : eres quien busca solucionar los problemas, propone planes y hace esfuerzos para mantener la relación, pero no recibes el mismo compromiso.

: eres quien busca solucionar los problemas, propone planes y hace esfuerzos para mantener la relación, pero no recibes el mismo compromiso. Tu intuición te advierte que algo no anda bien : aunque no puedas explicar exactamente qué sucede, sientes constantemente que algo falla y que no estás donde deberías estar.

: aunque no puedas explicar exactamente qué sucede, sientes constantemente que algo falla y que no estás donde deberías estar. Tu familia y tus amigos están preocupados.

Aprende a reconocer las relaciones poco saludables.

Sus valores fundamentales no coinciden: tienen diferencias importantes sobre la familia, el compromiso, el respeto o los proyectos de vida que desean construir.

tienen diferencias importantes sobre la familia, el compromiso, el respeto o los proyectos de vida que desean construir. Los planes a futuro siempre son vagos : cuando intentas hablar sobre convivencia, matrimonio u otros proyectos, tu pareja evita comprometerse o nunca ofrece respuestas claras.

: cuando intentas hablar sobre convivencia, matrimonio u otros proyectos, tu pareja evita comprometerse o nunca ofrece respuestas claras. No te sientes segura emocionalmente , todo lo contario, temes recibir burlas, críticas, indiferencia o rechazo del amor de tu vida.

, todo lo contario, temes recibir burlas, críticas, indiferencia o rechazo del amor de tu vida. Ya no te reconoces a ti misma : has dejado de lado tus gustos, amistades, intereses y proyectos personales para intentar mantener la relación.

: has dejado de lado tus gustos, amistades, intereses y proyectos personales para intentar mantener la relación. Vives justificando sus malas actitudes: encuentras explicaciones para sus desplantes, mentiras o comportamientos hirientes.

encuentras explicaciones para sus desplantes, mentiras o comportamientos hirientes. Tus necesidades quedan en segundo plano.

¿Qué debes hacer si reconoces señales de una relación tóxica?

Si reconoces que existe alguna de estas señales de advertencia, es posible que debas detenerte y considerar qué opciones tienes disponibles dentro de la relación: continuar con tu romance, terminar o intentar cambiar. Reflexiona sobre los costos y los beneficios. ¿Qué obtienes de la relación? ¿Cuáles son los costos de estar en esta relación? ¿Los costos superan los beneficios?

Reconocer estas señales puede ser el primer paso para evaluar qué está ocurriendo en una relación y preguntarte si realmente estás recibiendo el respeto, la reciprocidad y la tranquilidad que necesitas.