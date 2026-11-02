¿Te robaron el celular? El 1820 permite bloquear tus tarjetas bancarias desde cualquier parte del mundo

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

La posibilidad de sufrir el robo de un celular durante un viaje también puede poner en riesgo el dinero de sus propietarios. Ante esta situación, el servicio 1820 permite bloquear tarjetas y aplicaciones bancarias desde cualquier parte del mundo, mediante una plataforma digital habilitada para realizar llamadas por internet.

¿Cómo utilizar el servicio 1820 desde el extranjero?

Los usuarios que se encuentren fuera del Perú pueden ingresar mediante su página para comunicarse con su entidad financiera y solicitar el bloqueo de sus productos. Este procedimiento consiste en seleccionar la opción "Llama aquí" y mencionar el nombre del banco correspondiente.

Asimismo, la plataforma permite establecer una comunicación directa con las entidades financieras afiliadas sin necesidad de realizar una llamada internacional convencional. Además, el servicio es gratuito y está disponible durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, por lo que puede utilizarse en cualquier momento.

Si una persona tiene tarjetas o productos financieros en diferentes bancos, debe realizar una comunicación independiente con cada institución. De esta manera, podrá solicitar el bloqueo correspondiente para proteger sus cuentas y evitar que terceros utilicen sus medios de pago después del robo o pérdida del celular.

Según la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), el servicio 1820 conecta con 21 entidades financieras, que representan aproximadamente nueve de cada diez tarjetas emitidas en el país. Esta cobertura permite que una gran cantidad de usuarios pueda acceder a la herramienta para solicitar la protección de sus productos bancarios.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, la Defensora del Cliente Financiero de Asbanc, Nancy Figueroa, señaló que la línea de emergencia 1820 ha gestionado más de 100 000 bloqueos de tarjetas bancarias debido a robos y pérdidas de celulares.



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1820 registra más de 290 mil bloqueos de tarjetas bancarias

Desde su lanzamiento, el 9 de julio del 2024, la línea de emergencia ha registrado más de 1.5 millones de usuarios y gestionado aproximadamente 290 mil bloqueos. Además, el tiempo promedio de atención para solicitar la protección de productos financieros alcanza los 3.5 minutos.

La asociación también estima que el servicio ha contribuido a evitar pérdidas por fraude superiores a S/353 millones. Esta cifra forma parte de los resultados acumulados desde la implementación de la línea, que inicialmente atendía emergencias mediante llamadas realizadas dentro del Perú.

Línea 1820.

Otro dato relacionado con estos incidentes es el perjuicio económico que puede ocasionar el robo de un teléfono móvil. Según las cifras difundidas por Asbanc, una persona puede perder aproximadamente S/2,450 por fraudes asociados al robo de su celular.

Con la habilitación de 1820.pe, los usuarios peruanos cuentan con una alternativa para bloquear sus tarjetas bancarias y aplicaciones financieras desde cualquier parte del mundo. El servicio mantiene su atención gratuita durante las 24 horas y permite contactar con las entidades afiliadas ante situaciones de robo o pérdida.