¿Te sobraron huesos de pollo?: no los tires y aprende cómo aprovecharlos en tu jardín

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

Los huesos de pollo que quedan después de una comida pueden tener un segundo uso en el jardín. En lugar de desecharlos, es posible procesarlos para obtener harina de huesos, un material que aporta minerales al suelo y requiere preparación antes de aplicarse a las plantas.

Cómo preparar harina de huesos de pollo en casa

El procedimiento consiste en retirar los restos de carne, limpiar los huesos y dejarlos secar antes de someterlos al calor. Una vez secos, deben triturarse hasta conseguir un polvo fino que pueda incorporarse a la tierra, evitando dejar fragmentos grandes o filosos.

La preparación requiere cuidado durante el calentamiento y la trituración. Los huesos deben manipularse con utensilios apropiados y dejarse enfriar antes de molerlos. El objetivo es reducirlos a partículas pequeñas para facilitar su incorporación al suelo, en lugar de enterrarlos enteros entre las raíces de las plantas.

Gastrolab publicó en noviembre de 2024 una receta para transformar restos de pollo en abono orgánico, mientras que este método se puede abordar con el uso de huesos en macetas. Ambas técnicas deben presentar a la harina de huesos como una alternativa para reutilizar estos residuos.

Los huesos deben calentarse en el horno.

Qué beneficios aporta y qué precauciones debes tener

La harina de huesos contiene calcio y fósforo, dos minerales relacionados con el desarrollo de las plantas. El fósforo participa en procesos importantes para el crecimiento de las raíces, mientras que el calcio contribuye a la formación de sus tejidos. Sin embargo, su utilidad depende de las condiciones del suelo y las necesidades de cada especie.

A diferencia del polvo preparado, los huesos enteros tardan en descomponerse y pueden atraer animales si conservan restos de carne. Por eso, no es recomendable enterrarlos directamente en las macetas ni dejarlos expuestos en el jardín. También es importante evitar aplicar cantidades excesivas de cualquier fertilizante sin conocer las condiciones de la tierra.

El compostaje de residuos animales requiere precauciones adicionales. La carne y las grasas pueden generar problemas en una compostera doméstica convencional si no existen condiciones adecuadas de procesamiento. Por ello, conviene mantener separados los restos frescos y utilizar métodos apropiados para cada tipo de residuo.

La harina de huesos casera puede servir para aprovechar los restos de pollo, pero no reemplaza automáticamente un fertilizante completo. Antes de incorporarla al jardín, es importante considerar el tipo de planta, las características del suelo y la cantidad utilizada. Una preparación adecuada permite reutilizar los huesos con mayor seguridad.