¿Te robaron el celular? Estos son los 7 pasos CLAVE para evitar fraudes y proteger tu dinero

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

El robo de un celular ya no representa únicamente la pérdida material del aparato, sino una puerta de entrada directa para los delincuentes. Por ello, conoce al menos siete pasos clave para proteger tus datos, dinero y evitar fraudes.

Consejos para cuidar tus datos tras el robo de tu celular

La inseguridad ciudadana sigue siendo un tema preocupante en el país. En ese marco, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que durante agosto de 2026 hubo 115.531 reportes de celulares robados a nivel nacional. Esa cifra representa un promedio de 3.727 robos diarios.

Perder el celular por un robo no solo significa quedarse sin el equipo. Actualmente, estos dispositivos almacenan información personal, fotografías, contactos y, en muchos casos, permiten acceder a aplicaciones bancarias, billeteras digitales, correos electrónicos y redes sociales.

Aunque el delincuente no conozca tus contraseñas, existen diferentes formas de intentar aprovechar la información almacenada en el dispositivo o utilizar tu número telefónico para engañarte. Incluso pueden intentar contactar a tus familiares o hacerse pasar por trabajadores de una entidad financiera para obtener códigos de verificación.

Guía definitiva de 7 pasos para actuar tras un robo

Si te robaron el celular, existen siete pasos clave que puedes seguir de inmediato para bloquear tus cuentas, impedir accesos no autorizados y evitar que los delincuentes utilicen tu información, de acuerdo a la compañía de ciberseguridad ESET. Entre algunos de los consejos que se brindan para ejecutarlas de inmediato si fuiste víctima de un robo de tu dispositivo móvil son:

Actúa al instante desde otro equipo: busca la forma de conseguir otro dispositivo, computadora o una Tablet con acceso a internet. No intentes recuperar tu celular por cuenta propia. Bloquea el celular de forma remota: si usas Android ingresa a Google Localizador con tu cuenta asociada. En caso tu celular sea iPhone, entra al buscador de iCloud, selecciona tu equipo y activa el "modo perdido". Bloquea la línea y el equipo robado: esto evita que terceros puedan utilizar tu número para recibir códigos de verificación mediante mensajes de texto. Cambia tus contraseñas: desde otro dispositivo seguro, modifica las contraseñas de tu correo electrónico, redes sociales y cuentas que puedan contener información personal o financiera. Activa el bloqueo o borrado remoto: Si tu teléfono tenía habilitadas las funciones de localización, puedes utilizar las herramientas oficiales de Android o iPhone para bloquear el dispositivo de manera remota. Revisa los movimientos bancarios: ingresa a algún dispositivo y verifica tus cuentas para ver si hubo transferencias, compras no autorizadas, pagos, solicitudes de créditos o nuevas vinculaciones. Denuncia el robo con la policía: no dudes en acudir a una comisaría para reportar el hurto y recibir apoyo de las autoridades.

¿Cuántas líneas móviles tienes a tu nombre?

En ese marco, Osiptel pide a las personas que para garantizar su seguridad y evitar suplantaciones de identidad, deberían revisar periódicamente las líneas registradas a su nombre, ya que permitirá detectar aquellas que no hayan sido contratadas y prevenir posibles casos ilícitos.

Para acceder a "Checa tus líneas" solo debes ingresar al siguiente LINK oficial de Osiptel. Seguidamente, realiza los siguientes pasos:

Selecciona el tipo de documento de identidad: DNI, RUC, carné de extranjería o pasaporte. Ingresa el número de tu documento. Finalmente, dale clic en el cuadro que dice "consultar" para ver los resultados de búsqueda.

Actuar con rapidez y mantener la calma puede marcar la diferencia para proteger tus datos y tu dinero si fuiste víctima del robo de tu celular. Por ello, ESET y Osiptel revelan medidas preventivas y acciones complementarias de seguridad que puedes poner en práctica, fácilmente, a fin de proteger tu información personal y datos bancarios.