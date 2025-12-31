Sebastián Britos tendría todo listo para jugar en Peñarol, por dos temporadas, tras su salida de Universitario

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes decidió no contar en la próxima temporada con el golero uruguayo Sebastián Britos, tras ello se conoció que el jugador uruguayo se sumaría a las filas del Peñarol por el periodo de dos temporadas.

Un nuevo desafío para Sebastián Britos

De acuerdos a diversos medios de su país natal, el guardameta que llegó a Ate a inicios de 2024 sería el flamante fichaje para cuidar el arco de nada más y nada menos que Peñarol, un equipo que disputará la Copa Libertadores 2026.

En tal sentido, a sus 37 años, Britos sumaría una nueva experiencia en su carrera profesional junto al cinco veces campeón del certamen continental anteriormente mencionado con el principal objetivo de lograr que el conjunto 'carbonero' se convierta en protagonista.

En medio de dichos rumores de su llegada a la escuadra aurinegra, el periodista Sebas Giovanelli sostuvo, mediante sus redes sociales, que el vínculo entre ambas partes ya se encuentra cerrado. En tal sentido, el acuerdo sería por un par de años y solo restaría el anuncio oficial para confirmar su incorporación.

"Sebastián Britos es nuevo arquero de Peñarol. El ex campeón uruguayo con Liverpool FC y de Perú con Universitario llega por 2 temporadas", informó en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter).

De concretarse oficialmente, Sebastián Britos regresará a su país para vestir una camiseta de enorme peso histórico continuando así una senda importante tras su exitoso paso por la escuadra crema.

La 'U' ya tiene arquero: Diego Romero

Tras la salida de Sebastián Britos que todo hace indicar ya tiene definido su futuro, Universitario ya tomó decisiones sobre quien será el encargado de cuidar los tres palos.

Al respecto, en un principio se especulaba mucho que apostarían por contratar a un nuevo arquero, sin embargo, no terminó ocurriendo ello debido a que pusieron su confianza en un jugador ya conocido: Diego Romero.

Luego de no lograr protagonismo en el club argentino Banfield, el guardameta peruano retornó al cuadro crema con quien apunta ser titular en el plantel que dirigirá el técnico español Javier Rabanal.

"Bienvenido de vuelta, Diego. Diego Romero regresa a casa para defender el arco del único grande del Perú", indicó la institución merengue mediante sus redes sociales.

