Accidente en Cusco: Tren de IncaRail NO se detuvo y avanzó por tramo no autorizado, afirmó PeruRail

Tras el fatal choque entre trenes ocurrido en la vía férrea hacia Machu Picchu a vísperas de Año Nuevo, PeruRail emitió un comunicado oficial donde afirmó que el tren de Inca Rail provocó el accidente al no detenerse donde debía.

"Tren de Inca Rail nunca se detuvo en el punto indicado"

Mediante una carta dirigida a la Presidencia del Consejo de Ministrios (PCM), la empresa operadora de uno de los trenes involucrados en la colisión, PeruRail, informó sobre los detalles del accidente que dejó un fallecido y más de 100 heridos en Cusco.

Según la empresa, su unidad circulaba en sentido Machu Picchu-Ollantaytambo, mientras que la de Inca Rail lo hacía en sentido contrario instantes antes de la tragedia.

"El tren de Inca Rail contaba con una Autorización de Uso de Vía (AUV) que le autorizaba circular únicamente hasta el Km. 93.8, en el sector Pampacahua, punto en el que debía detenerse y esperar a que el tren de PeruRail ingresara al desvío correspondiente", precisaron.

Sin embargo, el operador turístico indica que el tren de Inca Rail no se detuvo y avanzó "hacia un tramo que no debía" aproximadamente 400 metros más adelante, en el kilómetro 94.3, ocasionando el impacto.

PeruRail indicó que, por su parte, el itinerario que seguían la mañana del 30 de diciembre era habitual y sin alteraciones, con "instruccciones y recorrido conocido por los maquinistas".

Afirma que brindó auxilio a heridos y pasajeros varados

Ante la trágica situación, la empresa líder en transporte ferroviario señaló que su personal médico ejecutó sus protocolos de seguridad y brindó los auxilios necesarios para los "casos más urgentes" en el lugar del accidente.

Además, informaron que dispusieron la evacuación de algunos heridos en dos autovagones de PeruRail hacia el paradero de Piscacucho. Allí, 10 ambulancias los trasladaron a clínicas y centros de salud del Cusco.

En otra parte del comunicado, PeruRail señaló que, durante la madrugada del 31 de diciembre, evacuaron a pasajeros varados en las estaciones de Machu Picchu y Ollantaytambo.

"Esta operación se desarrolló de forma continua desde las 01:40 horas y durante toda la madrugada, logrando trasladas a 2 mil pasajeros, de los cuales 700 correspondían al servicio de tren local y 1300 a servicios turísricos", detallaron.

En tanto, indicaron que Ferrocarril Transandino S.A. ya había autorizado, la noche del día anterior, la renaudación del tránsito en la zona. También se les brindó facilidades a los pasajeros para la reprogramación o cancelación de sus viajes.

"A partir de la mañana del 31 de diciembre, las operaciones de los trenes entre Ollantaytambo y Machu Picchu se renaudaron, inicialmente con retrasos debido a la priorización de la evacuación nocturna", agregaron.

