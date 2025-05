Asesinan a periodista de Radio Karibeña en Iquitos: ANP condena crimen y exige celeridad en la investigación

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó el asesinato del periodista de Radio Karibeña, Raúl Celis López, este miércoles 7 de mayo en Iquitos. A través de sus redes sociales exigieron a las autoridades competentes actuar rápidamente para lograr capturar a los atacantes del hombre de prensa.

La inseguridad ciudadana y la criminalidad en el país siguen siendo un tema preocupante. Esta vez, en Iquitos, se reportó, el asesinato del periodista Celis López en horas de esta mañana cuando se dirigía a bordo de un motocarro a dirigir su noticiero. El crimen ha conmocionado a toda la población y a la ANP, quienes a través de su cuenta oficial de X no tardaron en condenar el ataque y exigir justicia para el hombre de prensa.

La asociación también pide que la Policía Nacional del Perú (PNP) dé mayor celeridad a las diligencias e investigaciones respectivas para poder identificar a los dos presuntos sicarios que acabaron con la vida del locutor radial y que el caso no quede impune.

Cabe resaltar que este no sería el primer ataque criminal que se da este año en el país contra un periodista, ya que como se recuerda, otro ocurrió en enero de 2025 con el asesinato de Gastón Medina, director de Cadena Sur TV.

Alrededor de las 5:20 a.m. de este miércoles 7 de mayo se reportó la lamentable muerte de Raúl Celis López, un reconocido conductor de radio en Iquitos. Según los primeros reportes, el locutor subió, como de costumbre, en el motocarro que lo movilizaba para dirigirse a la emisora.

Sin embargo, unas cuantas calles más adelante y momentos después de que el hombre de prensa se había detenido a comprar un periódico, fueron interceptados por criminales a bordo de una motocicleta,

El conductor del motocarro reportó que los hampones abrieron fuego contra Celis disparando hasta al menos en tres ocasiones, provocando su muerte inmediata. Se reveló que el periodista no habría recibido ninguna amenaza previo al ataque.

"Él no ha recibido ninguna amenaza. No me ha comentado nada. Él era directo, comentaba sobre políticos, inseguridad ciudadana, pero no me comentó nada. Me tiene sorprendida lo que ha ocurrido. Él tomaba esta ruta todos los días con el señor de confianza", expresó la productora de Radio Karibeña.