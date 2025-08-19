Ignacio Buse avanza en la qualy del US Open: Tenista peruano venció a rival austriaco en tres sets

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Sufrió más de la cuenta, pero se fue con una sonrisa. Ignacio Buse consiguió su primer triunfo en una qualy de un Grand Slam, al imponerse por 7-6, 6-7 y 6-1 al austriaco Lukas Neumayer en más de dos horas de partido. El tenista peruano se enfrentará en la R2 de la qualy del US Open al japonés Rei Sakamoto.

Problemas para cerrar el encuentro

Frente a un rival con el que perdió hace unos meses, la primera raqueta nacional tuvo inconvenientes y trató de no arriesgar demasiado. 'Nacho' sufrió un quiebre en el quinto game del primer set. Sin embargo, en el octavo equiparó. Obligado a resolver en un tie break, se impuso por un claro 7-2.

En la segunda manga el austriaco volvió a ser más agresivo y al primer juego de saque logró la ruptura. No obstante, no pudo mantener la ventaja y sin demoras, Buse se puso 3-3. Otra vez, se debió llegar a la instancia de desempate y pese a que el peruano llegó a sacar para partido, un momento de flaqueza le permitió a su rival imponerse por 7-5.

Pero el desgaste afectó a Neumayer, con menos recorrido a lo largo de la temporada. Esto lo aprovechó 'El Colorado', que en el último set dominó a placer el encuentro. Con dos quiebres le sirvieron para descontar al natural de Salzburgo, que se quedó sin argumentos para levantar el resultado adverso.

Tyler Zink o Rei Sakamoto en segunda ronda. pic.twitter.com/NaRCFL8HGh — Desde la Qualy Perú (@DesdeLaQualy_pe) August 20, 2025

Próximo rival será japonés

La ilusión de Ignacio Buse de meterse en el cuadro principal tendrá su próxima parada frente al japonés Rei Sakamoto. El nipón de 19 años y 1.95 cm de altura, llega de eliminar al estadounidense Tyler Zink, que ingresó al torneo gracias a una Wild Card o invitación. El orienta consiguió se impuso por 4-6, 7-5 y 7-6.

El siguiente contendiente de 'Nacho' se ubica en el el puesto 200 del ranking ATP. En julio pasado, consiguió su único título de la temporada, al hacerse con el Challenger de Cary, en Estados Unidos. No obstante, disputó tres más antes de esta qualy, superando solo una fase.

Por su parte, el raquetista peruano llega de hacer dos semifinales en sus últimos tres torneo en los que participó. Además en su reciente participación en Cancún, se tumbó a Daniel Altmeier, actual 60 del mundo.

