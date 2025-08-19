Ex de Paul Michael destruye al cantante y lo deja mal parado en su rol de padre: "Siempre ha sido un papá ausente"

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego que su expareja, Sofía Delgado, saliera al frente para dejarlo mal parado y recriminarle su rol como padre de la hija que ambos tuvieron fruto de su relación.

Expareja de Paul Michael se pronuncia

En declaraciones para el programa 'Todo se filtra', Sofía Delgado reveló que Paul Michael no visita a su hija desde hace un mes y medio porque ella no lo permite. Además, al ser consultada si el cantante cumple con enviarle la manutención a su primogénita aseguró que sí lo hace, pero no logra cubrir con todos los gastos.

"Sí, pero no lo que abarca respecto a sus gastos en total, o sea la realidad de los gastos (...) tenemos una conciliación, pero es una conciliación de hace muchos años la cual él nunca cumplió. Ahora sí lo quiere cumplir, pero yo le estoy pidiendo volver a hacer una conciliación, actualizarla mejor dicho de acuerdo a los gastos que tenga actualmente y a los ingresos que él también tenga", manifestó Sofía Delgado.

Sofía Delgado habla de Pamela López

Sofía Delgado encendió las redes sociales al publicar un video en su cuenta de TikTok en el que se lee un mensaje contundente que dejaría entrever que es una indirecta para Pamela López.

"Podrás ganarme en otras cosas, pero borracha no soy, mala madre menos y ni aunque me paguen me has visto sentada en televisión llorando por una manutención. Así que ahí sí son mis hijas", se lee en el audiovisual.

Al respeto, no negó ni afirmó que dichas palabras fueran para la actual pareja de Paul Michael, sin embargo, expresó: "Bueno pues, si le cae a ella, pues no lo sé ¿qué te puedo decir?".

TikTok de Sofía Delgado

Además, emitió su opinión sobre el proceso legal que lleva Pamela López con Christian Cueva y que se podría comparar con el caso de Paul Michael con ella.

"Bueno eso ya va a hablar mucho de ella y su doble moral ¿no? porque uno como pareja debería incentivar a que sean buenos padres, imagínate si no es buen padre con su hija, menos va a ser buena pareja ni padrastro (...) siempre ha sido un papá ausente (Paul Michael)", aseveró.

De esta manera la expareja del cantante Paul Michael, Sofía Delgado, rompió su silencio tras revelar que el 'colágeno' de Pamela López no cumple de manera óptima su función como padre de la hija que ambos tuvieron fruto de su relación.