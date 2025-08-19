Pdta. del TC asegura que Dina Boluarte no interfirió en sus decisiones: "No soy títere de nadie"

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Tribunal Constitucional emitió un polémico fallo este martes 19 de agosto en el que señala que, de aquí en adelante, no se podrá abrir investigación alguna contra el presidente de la República hasta que culmine. Claramente, esta decisión beneficia directamente a Dina Boluarte ya que todas las carpetas fiscales que fueron abiertas en los últimos meses, serán suspendidas con acción inmediata.

"No soy títere de nadie"

Como era de esperarse, este veredicto fue duramente cuestionado por un sector del ambiente político nacional quienes indicaban que esta medida otorgaba a la jefa de Estado inmunidad hasta julio del 2026.

En medio de esta controversia, Exitosa conversó con la propia presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, para conocer sus sensaciones tras este fallo. En primer lugar, la primera autoridad de este organismo aseguró que durante su gestión se ha cruzado en repetidas ocasiones con Dina Boluarte y sus ministros de Estado y aseguró que en ningún momento la presionaron o influyeron sobre su persona para emitir un fallo favorable.

"En este año que llevo en la presidencia del Tribunal Constitucional he coincidido en varias oportunidades con la presidenta, el premier, diferentes ministros y nunca me han dicho nada respecto a como tenemos que votar o como votamos, hay un total respeto a nuestra autonomía. Yo no soy títere de nadie y actúo según mi consciencia", indicó.

'Es una sentencia histórica'

Seguidamente, la presidenta del TC indicó que este fallo marcará un antes y después en la historia del Perú ya que no solo beneficiará a Dina Boluarte, sino que devolverá la institucionalidad al cargo de presidente de la República que se ha visto manchado en el último tiempo, según indicó.

Además, descartó rotundamente que la sentencia otorgue impunidad como se ha señalado en las últimas horas.

"Es una sentencia histórica porque no solo es para Dina Boluarte, es para cualquiera que sea presidente de la República. La señora estará un año más o menos de un año y después vendrán otros presidentes y queremos que haya respeto a otros presidentes que no significa impunidad", añadió.

Es importante precisar que, el TC declaró fundada la demanda que fue presentada por el propio Ejecutivo al considerar que el Ministerio Público y el Poder Judicial abusaron de su poder al momento de investigar al despacho presidencial.

De esta manera, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, negó haber sido influida por Dina Boluarte o cualquiera de sus ministros antes del fallo emitido que prohíbe investigar a la presidenta hasta el final de su mandato.