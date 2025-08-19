Cercado de Lima: Delincuentes detonan artefacto explosivo dentro de un condominio

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La madrugada del lunes 18 de agosto, unos delincuentes lanzaron un artefacto explosivo dentro de un condominio ubicado frente al campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Detonan explosivo en condominio

Unos delincuentes lanzaron un explosivo en un conjunto habitacional ubicado entre las avenidas Universitaria con la calle Santa Teodosia, zona con bastante concurrencia de jóvenes. En las cámara de vigilancia del propio condominio se logró captar el momento de la explosión. En el registro visual se observa que dos sujetos a bordo de una moto lineal llegaron hasta una de las entradas del condominio y arrojan el artefacto.

Los delincuentes habrían intentado en dos oportunidades detonar las municiones. En un primer intento, el cartucho que fue lanzado no logró detonar, por ello, los dos delincuentes regresan nuevamente a la escena con otro explosivo que sí logro explotar. El hecho se registró alrededor de las 2 de la madrugada.

Tras el explosivo algunas viviendas se vieron afectadas y causo terror entre los vecinos por ser la primera vez que se registra este tipo de actos ilícitos dentro del conjunto habitacional. Al interior del condominio solo se encuentran las viviendas de las propias familias, no se cuenta con negocios u otro tipo de locales que podrían ser extorsionados. Aún no se conoce el móvil de este ataque.

Policía Nacional se encuentra investigando el caso

Persona policial de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional se acercó al lugar para determinar el hecho delictivo y desactivar la bomba previamente lanzada. La Policía Nacional del Perú ya se encuentra investigando el caso y las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia serán de gran ayuda para seguirle el rastro a los delincuentes.

Afortunadamente no se registraron daños mayores o personas afectadas por el explosivo, pero los vecinos se encuentran atemorizados que un acto similar pueda ocurrir frente a sus familiares.

