Bus 'Santa Catalina' es atacado a balazos en SJL: Chofer esquiva proyectiles y se salva de morir

Un bus de la empresa Santa Catalina sufrió un ataque a balazos en el distrito de San Juan de Lurigancho cuando el conductor de la unidad retornaba a su paradero. Los delincuentes dispararon en al menos 4 ocasiones antes de huir de la escena.

Este nuevo atentado contra un bus de transporte público tuvo lugar en la cuadra 12 de la avenida Canto Grande alrededor de las 11:30 de la noche. La víctima habría sido interceptada por el lado del asiento del conductor, sin embargo, el hombre consiguió salir ileso al agacharse.

La unidad de transportes presenta varios orificios de impactos de bala tanto en la ventana del lado del asiento de conductor como en la puerta. Hasta el momento, se desconoce si la unidad se encontraba con pasajeros a bordo.

Exitosa se acercó a la comisaría de Santa Elizabeth del sector para obtener mayor información de que es lo que exactamente habría pasado. Los oficiales indicaron que ellos habría recibido el reporte y cuando se apersonaron al lugar de los hechos no encontraron nada. Ante ello, decidieron regresar a la dependencia policial y, al ver que no se realizó la denuncia, decidieron no continuar con las investigaciones.

'Santa Catalina' es víctima de amenazas

Esta empresa de transportes ya venía siendo extorsionada desde el año pasado. El último ataque ocurrió en el mes de septiembre y, según lo que denuncian los conductores, ellos ya venían siendo amenazados a través de mensajes de texto y cartas extorsivas que dejaban dentro de las unidades. Se trataría de una organización criminal que operaría en San Juan de Lurigancho.

Esta mañana, los conductores indicaron que desconocían este atentado, pero ante la noticia han decidido no salir a trabajar. Se desconoce si otros días va a suceder lo mismo. Por el momento, han optado por esperar el pronunciamiento oficial de la empresa.

"Me sorprendo que todo esto está sucediendo con la empresa. La verdad somos perjudicados como propietarios sobre todo. No puedo mandar a los conductores a trabajar con esta situación que está pasando", afirmó uno de los transportistas.

Conductor de bus 'Emptonsa' es asesinado

La noche del último viernes, un conductor de la empresa Emptonsa, también conocida como '11 de Noviembre', fue asesinado a balazos mientras retornaba a su paradero ubicado cerca de la entrada de Punchauca, en el distrito de Carabayllo.

Sujetos armados a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad de transporte público y dispararon al menos tres veces contra el bus. Según información policial, uno de los proyectiles atravesó la ventana del vehículo y alcanzó al conductor, identificado como Jonathan Silva Padilla, de 32 años.

De esta manera, se dio cuenta del segundo ataque a balazos que sufrió una unidad de transporte público durante el último fin de semana. Esta vez se trata de un bus de la empresa 'Santa Catalina'.