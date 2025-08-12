RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Importante

Tensión entre Perú y Colombia: PNP interviene a topógrafos en distrito de Santa Rosa

La tensión entre Perú y Colombia continúa. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a topógrafos en el distrito de Santa Rosa, tras detectar que realizaban mediciones.

Tensión entre Perú y Colombia: PNP interviene a topógrafos en distrito de Santa
Tensión entre Perú y Colombia: PNP interviene a topógrafos en distrito de Santa (Foto: Composición Exitosa)

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/08/2025

Síguenos en Google News Google News

Ciudadanos colombianos fueron intervenidos por la Policía Nacional de Perú tras detectar que realizaban actividades en el distrito de Santa Rosa. Según detallaron, los retenidos fueron identificados como topógrafos, quienes sin autorización desarrollaron mediciones en territorio peruano

Ciudadanos colombianos intervenidos se pronuncian

Los efectivos policiales fueron quienes se apersonaron al lugar y los avistaron. En primera instancia, uno de los policías les consultó si contaban con algún permiso o documento que les permita ejecutar labores en la zona. Al respecto, los hombres respondieron que no contaban con ello.

En tal sentido, según información difundida por Tv Perú Noticias, los ciudadanos colombianos confirmaron que se encontraban en la zona realizando trabajos topográficos. Asimismo, agregaron que vienen construyendo un muelle, desde hace ocho años, en la frontera de su país. Por esta razón, explicaron que fueron enviados al distrito de Santa Rosa

Cabe resaltar, que tras su intervención se dio a conocer que son naturales de Bogotá y Leticia. De acuerdo a información policial, los hombres realizaban mediciones con GPS satelital. Además, manfestaron que se encontraban cumpliendo labores de demarcación para una empresa constructora de Colombia.

Beca Tec de Pronabec 2025: Estudia carreras técnicas con sueldos por encima del mercado
Lee también

Beca Tec de Pronabec 2025: Estudia carreras técnicas con sueldos por encima del mercado

Derivados a la comisaría local

Después de ser intervenidos, los efectivos de la PNP trasladaron en mototaxis a ambos ciudadanos colombianos a la comisaría de Santa Rosa.

Colocan bandera colombiana en Santa Rosa

La intervención de estos dos ciudadanos colombianos refleja el ambiente de tensión que se ha suscitado entre Perú y Colombia. Al respecto, este martes, más temprano, se reportó quee el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, izó una bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, ubicado en la región Loreto. Este acto fue grabado y posteriormente publicado en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

En dicha red social, el exalcalde Medellín se mostró orgulloso tras colocar la bandera de su país en la localidad peruana. 

ATU detecta filtración de operativos a transportes informales e intensifica la destrucción de unidades
Lee también

ATU detecta filtración de operativos a transportes informales e intensifica la destrucción de unidades

"Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia", escribió Quintero Calle en la descripción de su publicación.

Ya por la tarde, el precandidato presidencial de Colombia arremetió nuevamente contra la soberanía de Perú en su cuenta de 'X', Ahí expresó: "Patria o muerte". Esta publicación fue acompañada de una foto de él junto a la bandera colombiana.

Publicación de Daniel Quintero en su cuenta de 'X'
Publicación de Daniel Quintero en su cuenta de 'X'

De esta manera, los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a dos ciudadanos colombianos en el distrito de Santa Rosa, quienes se encontraban realizando trabajos de topografía.

Temas relacionados colombia Loreto peru Policía Nacional del Perú (PNP) Santa Rosa

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA