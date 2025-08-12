Tensión entre Perú y Colombia: PNP interviene a topógrafos en distrito de Santa Rosa

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ciudadanos colombianos fueron intervenidos por la Policía Nacional de Perú tras detectar que realizaban actividades en el distrito de Santa Rosa. Según detallaron, los retenidos fueron identificados como topógrafos, quienes sin autorización desarrollaron mediciones en territorio peruano.

Ciudadanos colombianos intervenidos se pronuncian

Los efectivos policiales fueron quienes se apersonaron al lugar y los avistaron. En primera instancia, uno de los policías les consultó si contaban con algún permiso o documento que les permita ejecutar labores en la zona. Al respecto, los hombres respondieron que no contaban con ello.

En tal sentido, según información difundida por Tv Perú Noticias, los ciudadanos colombianos confirmaron que se encontraban en la zona realizando trabajos topográficos. Asimismo, agregaron que vienen construyendo un muelle, desde hace ocho años, en la frontera de su país. Por esta razón, explicaron que fueron enviados al distrito de Santa Rosa.

Cabe resaltar, que tras su intervención se dio a conocer que son naturales de Bogotá y Leticia. De acuerdo a información policial, los hombres realizaban mediciones con GPS satelital. Además, manfestaron que se encontraban cumpliendo labores de demarcación para una empresa constructora de Colombia.

Derivados a la comisaría local

Después de ser intervenidos, los efectivos de la PNP trasladaron en mototaxis a ambos ciudadanos colombianos a la comisaría de Santa Rosa.

Colocan bandera colombiana en Santa Rosa

La intervención de estos dos ciudadanos colombianos refleja el ambiente de tensión que se ha suscitado entre Perú y Colombia. Al respecto, este martes, más temprano, se reportó quee el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, izó una bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, ubicado en la región Loreto. Este acto fue grabado y posteriormente publicado en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

En dicha red social, el exalcalde Medellín se mostró orgulloso tras colocar la bandera de su país en la localidad peruana.

"Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia", escribió Quintero Calle en la descripción de su publicación.

Ya por la tarde, el precandidato presidencial de Colombia arremetió nuevamente contra la soberanía de Perú en su cuenta de 'X', Ahí expresó: "Patria o muerte". Esta publicación fue acompañada de una foto de él junto a la bandera colombiana.

Publicación de Daniel Quintero en su cuenta de 'X'

De esta manera, los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a dos ciudadanos colombianos en el distrito de Santa Rosa, quienes se encontraban realizando trabajos de topografía.