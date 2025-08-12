Gonzalo Bueno cayó en Italia: Tenista peruano tropezó en Challenger de Todi, pero avanza en el ranking

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Debut y despedida para Gonzalo Bueno en el Challenger de Todi, en Italia. El tenista peruano no pudo frente al kazajo Timofey Skatov, quien se impuso por 6-4, 1-6 y 1-6. Sin embargo, no todo son malas noticias para el jugador nacional, quien escalará puesto en el ranking ATP.

Bueno no pudo sostener el ritmo

La segunda raqueta nacional, ubicado actualmente en el puesto 220 del ranking ATP, inició con buen ritmo el partido al conseguir el primer set. Su mejor efectividad en el servicio y el único break que aprovechó, le sirvió para sacar una ventaja y creer en una victoria en dos mangas.

Sin embargo, el representante de Kazajistán levantó el nivel en el segundo periodo y terminó por ser devastador para Bueno. El 303 del escalafón mundial, rompió el saque del peruano. Esto se volvió una constante el resto del partido, y el deportista asiático consiguió siete breaks frente a los tres del trujillano.

Gonzalo Bueno finishes this 20-shot rally in style 👌#ATPChallenger pic.twitter.com/ft19X7PfMO — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) August 12, 2025

Pese al resultado ampliamente favorecedor para Timofey Skatov, el duelo se prolongó por dos horas y 33 minutos. Esta, significó la segunda consecutiva del peruano en los últimos siete días. La semana pasada perdió ante Carlos Taberner en cuartos de final en Cordenons, también en el país trasalpino.

Ascenso en el ranking ATP

Aunque la derrota golpeará en lo anímico a Gonzalo Bueno, que venía de un buen envión, consiguiendo su primer título en suelo europeo, escalará posición en la clasificación global. El tenista de 21 años subirá 11 posiciones y desde el próximo lunes será el 209 del mundo, la mejor ubicación de su carrera.

Esto lo reafirma como el segundo mejor peruano en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Actualmente, está detrás de Ignacio Buse, en la casilla 140 y por delante del ya veterano Juan Pablo Varillas, quien con poca actividad durante el 2025, ha descendido hasta el puesto 313.

Cabe recordar que el próximo 12 y 13 de setiembre, Perú se medirá con Portugal por el Grupo Mundial I de esta temporada de la Copa Davis. Los jugadores mencionados conforman el equipo nacional que buscará dar el batacazo en el Club Lawn Tennis de Jesús María.

De este modo, Gonzalo Bueno sufrió una derrota en su participación en el Challenger de Todi en Italia. No obstante, esta caída no interrumpe su ascenso en el ranking y cada vez más se aproxima a estar entre los mejores 200 del mundo.