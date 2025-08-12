Futbolista de la Liga 1 lanza pícara advertencia a Lionel Messi: "Ojo Lio, no te relajes"

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un futbolista que viene destacando en el campeonato peruano con su club sorprendió al lanzar una advertencia a Lionel Messi. Pese a que al astro argentino destaca en la actual temporada del Inter de Miami y la selección argentina, ello no fue impedimento para que reciba este pícaro mensaje.

¿Quién es el futbolista de la Liga 1 que se refirió a Messi?

En las últimas horas, Transfermarket, reconocido sitio web de fútbol, publicó una la lista de los máximos goleadores argentinos en lo que va del 2025. Al respecto, Lionel Messi se asentó en lo más alto de la terna con un total de 24 goles anotados, en 31 partidos con el Inter de Miami.

Tras ello, recibió un curioso mensaje por parte de un compatriota que busca superarlo en el ranking. El futbolista del que hablamos es Facundo Callejo, delantero de Cusco FC, quien está a unas cuantas anotaciones del ganador del Balón de Oro.

Así fue el mensaje de Facundo Callejo a Lionel Messi

El ariete de la escuadra cusqueña, que se encuentra entre los más artilleros de la Liga 1 2025, recurrió a su cuenta oficial de 'X' para lanzar un curioso mensaje a Messi, fiel a su estilo y con un tono jocoso.

"Son 18 los míos ... ojo Lío eh, no te relajes", escribió el delantero de 31 años, quien le agregó un emoji de corazón y una bandera argentina.

¿Qué otros delanteros argentinos completan la terna?

En la lista figuran otros destacados futbolistas como Pablo Vegetti, de Vasco Da Gama, con 22 goles. Asimismo, Germán Berterame con 20 dianas. Julián Álvarez con 19 anotaciones, Germán Cano con 18, Lautaro Martínez con 17 al igual que Martín Ojeda. Además, Gabriel Méndez y Adrián Martínez, registran 16 goles.

El gran momento de Facundo Callejo

Facundo Callejo, hizo divisiones menores en Colón de Santa Fe. Luego paseó su fútbol en equipos como All Boys, Gimnasia de Jujuy, Temperley, Aucas, Macará, entre otros.

En febrero del presente año arribó a Cusco FC, en el que fue ganando mayor protagonismo a base de goles y destacados cotejos. Esto le valió para que fuese elegido como el mejor futbolista del campeonato peruano en julio, siendo el máximo artillero del Torneo Apertura con 14 anotaciones.

De esta manera, Facundo Callejo, delantero de Cusco FC, lanzó una pícara advertencia en redes sociales a Lionel Messi, en referencia a un ranking de goleadores argentinos del 2025.