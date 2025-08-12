Patricia Benavides no irá al JNE: Junta de Fiscales Supremos no aprobó propuesta de Delia Espinoza

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este martes 12 de agosto, se conoció que la fiscal suprema Patricia Benavides no irá al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esto debido a que la votación de la Junta de Fiscales Supremos no aceptó su incorporación, tras encontrar limitaciones jurídicas para aceptar la propuesta hecha por la fiscal de la Nación Delia Espinoza.

Voto en contra de Patricia Benavides

La asamblea que inició aproximadamente a los 9.00 de la mañana, tuvo una larga deliberación durante la jornada. Tras el receso previo al mediodía y la reanudación una hora después, se realizó la votación, que acabó con cinco a favor y solo uno en contra, que evitaron que sea la representante del Ministerio Público ante el JNE.

Existen limitaciones jurídicas que impiden Benavides Vargas sea designada dentro del JNE. Por tal motivo, deberá asumir una Fiscalía Suprema. dentro del Ministerio Público. Esto lo tendrá que hacer oficial la fiscal de la Nación, a través de una publicación que se realice en el diario oficial El Peruano.

Cabe señalar que esta junta fue convocado por Delia Espinoza, quien se había negado en todo momento a reponer a su antecesora. Como se recuerda, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ordenó su inmediata reposición. por lo que accionar significó un desacato a la resolución emitida.

Los cargos que podría asumir Benavides

El Ministerio Público cuenta con siete despachos supremos. Cinco de los cuales se están ocupados por titulares: Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena y Tomás Gálvez, pero en otras dos, existen investigaciones abiertas que pueden generar discrepancias.

Para la fiscal suprema quedarían disponibles la Primera y la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Estos organismos están por ahora dirigidos por los fiscales supremos provisionales Rosa López y Alcides Chinchay.

No obstante, colocar a Benavides en alguna de estas generaría un conflicto de intereses. La razón es que la primera mencionada investiga el caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto', mientras que la segunda a su hermana Emma Benavides, por presuntos sobornos recibidos de procesados por narcotráfico.

Abogado de Benavides apuntó contra Espinoza

El abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, manifestó que es la fiscal de la Nación quien debe decidir, no la JFS. De no hacerlo, incurriría en otra infracción constitucional.

De este modo, Patricia Benavides no será derivada ante el JNE. Esto luego de la votación en contra que recibió por parte de la Junta de Fiscales Supremos. Se espera por conocer en qué fiscalía la colocará Delia Espinoza.