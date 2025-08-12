RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Caos en sala

Embarazada grita en hospital buscando atención más rápida: "Como la tercera trompeta del Apocalipsis"

Una embarazada sorprendió a todos en la sala de espera de un hospital al comenzar a gritar para que la atendieran de inmediato. El momento quedó registrado en video y ya circula en redes sociales.

Embarazada empieza a gritar en hospital
Embarazada empieza a gritar en hospital (Composición Exitosa)

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 12/08/2025

Lo que parecía una espera rutinaria en un hospital cambió por completo cuando una embarazada comenzó a gritar buscando atención inmediata. En las imágenes, que ya circulan por redes sociales, se ve a la mujer intentando sobrellevar las contracciones mientras pide a gritos que la atiendan antes, provocando miradas de sorpresa entre el personal y otros pacientes.

Embarazada grita en hospital

La escena parece sacada de una telenovela: pasillo iluminado, cámaras de seguridad registrándolo todo, recepcionistas mirando con cara de "¿en serio?" y una futura mamá que avanza lentamente en silla de ruedas, sujetando la panza y lanzando gritos desesperados de película.

Las trabajadoras del hospital se quedan entre sorprendidas y asustadas; algunas se tapan la boca, otras siguen con la mirada cada movimiento, mientras la madre de la gestante acompaña el recorrido.

Hasta aquí, cualquiera juraría que la bebé viene ya, ya. Pero la realidad —y lo que soltó la carcajada colectiva en redes— es que la joven recién iba apenas en 2 cm de dilatación: inicio de trabajo de parto, nada de expulsivo todavía. Eso no quitó que el dramatismo se robara el show y que el clip se convirtiera en tendencia.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por partofeliz (@partofelizytranquilo)

La propia protagonista le puso título a su performance con humor autocrítico. En su post escribió: "Yo con complejo de tercera trompeta del Apocalipsis cada vez que me da una contracción. Gritando como si ya estuviera en la etapa final... cuando apenas voy en 2 cm. Pero hey, no es drama... ¡Es miedo, es tensión, es no saber cómo respirar!".

Reacciones en redes sociales

Las reacciones en redes sociales llegaron de inmediato y con de todo un poco. Tres comentarios se repitieron por lo genuinos que sonaron. Una usuaria confesó: "Yo fui esa, yo sí gritaba del dolor". 

Otro destacó la parte visual: "Qué risa la cara de las enfermeras". Y una tercera dejó un dardo reflexivo que muchos validaron con un 'me gusta': "Nadie nos enseña a parir, solo nos dicen que duele". El clip acumuló más de 71 mil reacciones.

El video de la embarazada terminó revelando que la mujer apenas estaba en 2 cm de dilatación, en la fase inicial del trabajo de parto. Pese a ello, la intensidad con la que gritaba sin parar y la puesta en escena mientras avanzaba en silla de ruedas con su madre llamaron la atención de pacientes y personal médico presentes en el lugar.

