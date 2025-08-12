RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Busca su impedimento al Perú

Patricia Juárez presenta moción para declarar persona no grata a precandidato colombiano Daniel Quintero

La medida fue adoptada por la congresista Patricia Juárez luego que precandidato presidencial de Colombia izara la bandera de su país en la isla Chinería.

Congresista Patricia Juárez rechaza accionar de Daniel Quintero
Congresista Patricia Juárez rechaza accionar de Daniel Quintero (Fuente: Composición Exitosa)

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/08/2025

La legisladora de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez, solicitó al estado peruano, impedirle el ingreso al territorio al colombiano Daniel Quintero por considerar su accionar como una 'afrenta directa' a la soberanía. 

Daniel Quintero: Persona no grata

Luego de que Daniel Quintero, candidato presidencial de Colombia, revelara que él fue quien colocó la bandera colombiana en la isla Chinería, diversos políticos peruanos rechazaron su accionar. Tras ello, Patricia Juárez Gallegos, dio un paso más y ha presentado una moción para impedir su ingreso a territorio peruano.

En la moción, hace un llamado al ejecutivo para restringir el tránsito de Quintero en nuestro país y declararlo como persona 'no grata', al considerar su acciones como una provocación política que pone en riesgo las relaciones bilaterales de ambos países

"Este hecho se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia agravadas por recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha cuestionado la soberanía peruana sobre la Isla Chinería y la creación del distrito de Santa Rosa en Loreto", sustenta en la moción

Dentro de su pedido, la congresista rechaza el accionar del ciudadano colombiano y exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior a adoptar las medidas que se consideren necesarias para impedir su ingreso al Perú

Reiteradas provocaciones de Quintero 

A través de su red social X, el precandidato presidencial a la República de Colombia, publicó una foto posando junto a la bandera colombiana izada en la Isla Chinería, dentro del distrito de Santa Rosa, encendiendo la polémica respecto a la posesión de la isla y confirmando el autor del izado. 

Sin embargo, esta no ha sido su única provocación. El pasado 7 de agosto, en la misma plataforma digital, proclamó que iría a la guerra "si Perú insiste en dejar a Leticia sin el Amazonas" y apoyó la declaración del presidente Gustavo Petro de no reconocer la soberanía peruana sobre la isla. 

"Si Dios quiere y soy elegido presidente no dejaré que nos quiten ni un solo centímetro de nuestro territorio. Esta no es la primera vez que Perú intenta quedarse con pedazos de Colombia", declaró en el video publicado en su red social. 

Luego de considerarla como una afrenta directa a la soberanía, la congresista de la República, Patricia Juárez, ha presentado, durante esta tarde, una moción para declarar a Daniel Quintero como persona no grata en el territorio peruano e impedir su ingreso.

 

