Policía refuerza lucha contra tráfico de migrantes tras megaoperativo en la frontera sur de Tacna

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía Nacional del Perú (PNP) en Tacna reafirmó su compromiso en la lucha contra el tráfico de migrantes en la frontera sur de Perú. El último fin de semana, la PNP ejecutó un megaoperativo que culminó con la intervención de 33 extranjeros -entre ellos cinco menores- y la captura de seis presuntos integrantes de la organización criminal "Los Discretos de la Frontera".

PNP destaca megaoperativo contra tráfico de migrantes

La acción se desarrolló a la altura del kilómetro 1331 de la Panamericana Sur, cerca del hito 13 en el límite con Chile. Según la PNP, los migrantes, provenientes de Venezuela, Colombia y Ecuador, ingresaron por pasos no autorizados guiados por "coyotes" que, previo pago, buscaban trasladarlos hacia Tacna. Asimismo, cuatro vehículos fueron incautados.

Tras la participación de la Unidad de Emergencia (Uneme) de la PNP en el mencionado megaoperativo, el general Arturo Valverde Inga, jefe de la Región Policial de Tacna señaló hoy en el 76 aniversario de la Uneme, que el 40% de lo que se logró en lo que va del 2025 es gracias a la Uneme, resaltando la importancia de tener la preparación que permita la tranquilidad ante cualquier intervención.

Estadísticas

El Mayor PNP Renzo Sahuanay López, jefe de la Unidad de Emergencia, recordó que la unidad -que agrupa a Halcones, Águilas Negras, UDEX, SUAT y Rescate- ha evolucionado para enfrentar nuevos retos derivados del crecimiento poblacional y la migración masiva.

"En siete meses, hemos superado los resultados del año pasado, con 384 personas capturadas y 44 vehículos incautados. Combatimos desde el tráfico de migrantes hasta robos, asaltos y tenencia ilegal de armas", destacó.

Retos en la frontera

Valverde reconoció que los pasos no habilitados en la frontera representan un desafío constante y que muchos "coyotes" reinciden. "Reunimos pruebas para que la Fiscalía sustente la prisión preventiva. Nuestra labor es continua", afirmó.

En su 76 aniversario, la Unidad de Emergencia reafirma que la vigilancia y la intervención rápida seguirán siendo su carta de presentación para frenar el tráfico de migrantes y reforzar la seguridad en la frontera.