Comas: Sicarios acribillan a chofer-cobrador de combi por presunta falta de pago de cupos

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo caso de cobro de cupos cobró una víctima la noche de ayer, 21 de abril, en el distrito de Comas. Un chofer cobrador de una combi fue ultimado a balazos mientras conducía el vehículo. La víctima deja a dos niños en la orfandad y su familia exige justicia.

Acribillan a chofer de combi en Comas

Según información preliminar, el conductor fue identificado como Jorge Segundo García Urteaga y el ataque que acabó con su vida ocurrió en la intersección de la avenida Universitaria con Guillermo de la Fuente, cerca de la comisaría de Santa Luzmila. Los sicarios lo ultimaron de dos balazos.

La Policía informó que García estaba conduciendo la combi que alquilaba cuando, repentinamente, dos sujetos a bordo de una motocicleta le cerraron el paso para luego dispararle dos veces y huir del lugar. La víctima deja a dos menores en la orfandad.

Por otro lado, la familia de la víctima informó que él pagaba cupos diarios a una organización criminal, pero desde hace unos días dejó de hacerlo debido a que la combi se le malogró. Se sospecha que el móvil del crimen sería la falta de pagos a los extorsionadores.

"A mi hermano le han estado pidiendo cupos porque yo le presté plata a mi hermano mayor, y luego le prestaron a él porque mandó un audio diciendo que le estaban pidiendo dinero. No sé cuánto pagaba, pero era una suma fuerte . Él pagaba siempre, pero se le malogró la combi y se atrasó ", señaló su hermana.

🔴🔵 Comas: Acribillan a chofer cobrador de combi de dos balazos por falta de pago de cupos.



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En esa misma línea, la hermana de la víctima indicó que sospechan del dueño de la combi, ya que tenían una deuda pendiente que nunca fue cancelada. "Mi hermano me llamó y me dijo: 'Dile que el chico de la combi me está amenazando'", agregó.

La Policía de la comisaría de Santa Luzmila llegó al lugar del crimen, acordonó la zona e inició las investigaciones correspondientes para identificar a los sicarios, quienes nuevamente vuelven a causar terror entre los transportistas.

Como se sabe, el Perú enfrenta una preocupante ola de extorsiones que golpea con fuerza a transportistas, comerciantes y pequeños empresarios. El cobro de cupos se ha vuelto una práctica criminal extendida, donde bandas amenazan, atacan y hasta asesinan a quienes se niegan a pagar. Distritos como Comas, San Juan de Lurigancho y el Callao se han convertido en focos de esta violencia, generando temor constante en la población.

Es así que, el reciente asesinato de un chofer de combi en Comas evidencia la gravedad de esta crisis. Casos como este reflejan cómo la falta de pago a extorsionadores puede terminar en tragedia, dejando familias destruidas y una sensación de inseguridad cada vez mayor.