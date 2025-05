VMT: Incendio consume más de 20 puestos del Mercado Nueva Esperanza en presunto acto de extorsión

Una vez más, el Mercado Nueva Esperanza, ubicado exactamente en el paradero 4 de Villa María del Triunfo, fue víctima de un incendio: al menos 20 puestos quedaron totalmente consumidos. Las autoridades no descartan que se trate de un nuevo acto de extorsión, el segundo que ocurre en esta zona en lo que va del año 2025.

El incendio comenzó en un pasaje cercano al Mercado Nueva Esperanza, el mismo donde, los comerciantes ya habían sufrido un hecho similar en febrero.

Cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron al lugar más rápido de lo habitual y trabajaron intensamente para sofocar el incendio. Sin embargo, las consecuencias fueron graves.

Muchos puestos del Mercado Nueva Esperanza, en su mayoría dedicados a la venta de productos de limpieza y comida para animales, fueron arrasados por el fuego.

Los vecinos lograron captar en video el preciso instante en que las llamas empezaban a propagarse, aunque ninguno logró ver el inicio exacto del incendio. Aun así, entre los comerciantes crece el miedo de que se trate de otro atentado criminal, por lo que están en alerta total.

Una de las comerciantes afectadas relató entre lágrimas que desde hace un tiempo vienen siendo amenazados por extorsionadores, quienes exigen entre 70 y 100 soles mensuales por cada puesto, y si se niegan a pagar, los amenazan con incendiar sus locales.

"No hay plata, no vendemos todos los días, somos gente pobre. No entiendo por qué se ensañan con nosotros", expresó una de las comerciantes afectadas del Mercado Nueva Esperanza.