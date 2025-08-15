Dina Boluarte llegó al distrito de Santa Rosa en Loreto: Presidenta fue recibida por autoridades locales

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó al distrito de Santa Rosa, en Loreto, a bordo de un helicóptero del Ejército del Perú. Según se conoció, la mandataria se encontró con las autoridades locales y se espera una ceremonia en donde anuncie las proyecciones que tiene para dicha zona.

Así fue la llegada de Boluarte a Santa Rosa

De acuerdo a las imágenes difundidas por TV Perú, la mandataria descendió del helicóptero del Ejército peruano y al pisar suelo peruano saludó enérgicamente a las autoridades locales y altos mandos militares.

En el lugar, la esperaban autoridades de Santa Rosa y también algunos ministros de Estado como el de Educación, Morgan Quero; el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes; el ministro de Transportes, César Sandoval, el premier Eduardo Arana, entre otros.

De tal modo, se pudo observar que pobladores peruanos que viven en el distrito de Santa Rosa se reunieron para recibir a la mandataria ante su anunciada visita. Ellos llevaban consigo gran cantidad de banderas del Perú, así como carteles con frases de bienvenida.

Según se conoció, Boluarte fue trasladada, a bordo de una motokar, hacia el Faro de Santa Rosa, en donde se instaló un escenario para la presidenta y sus ministros. Se espera que brinden detalles sobre las proyecciones que tiene el Gobierno en esta zona.

Ceremonia de acción cívico-patriótica

Ya en la zona, la mandataria Boluarte Zegarra participó de la ceremonia de acción cívico-patriótica, la cual inició con el izamiento de la bandera del Perú. En dicha actividad oficial, participaron gran cantidad de autoridades locales y pobladores; también se dio cuenta sobre la presencia del presidente del Congreso, José Jerí.

Luego de entonar a viva voz el Himno Nacional, Jerí Oré inició brindando un discurso en relación a las declaraciones controversiales del presidente colombiano, Gustavo Petro. Según indicó, desde el Congreso han sentado una posición firme y decidida en defensa de la soberanía peruana.

"Hay que sentirnos orgullosos de esta patria, tendremos todavía problemas, sí, tenemos temas que solucionar, sí, pero no tengan la menor duda de que siempre el Congreso estará presente. En las próximas semanas el Congreso va a comenzar un proceso de descentralización de sus actividades, vamos a tener en coordinación con el Ejecutivo oficinas descentralizadas del Congreso que permitan ser un punto de conexión con la ciudadanía", enfatizó Jerí.

De esta manera, se conoció que la mandataria Dina Boluarte arribó al distrito de Santa Rosa, en Loreto; ello en el marco de la tensión entre Perú y Colombia, generada por Gustavo Petro.