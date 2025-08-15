Paolo Guerrero será baja en Alianza Lima tras una nueva lesión: "Aceleré el proceso de recuperación"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero, referente de Alianza Lima, será baja por algunas semanas tras una nueva lesión, dejando al equipo con la misión de mantener la ventaja lograda en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Solo queda recuperarse de la mejor manera para volver fuerte, aseguró el delantero de 41 años, mientras el club se prepara para sus próximos partidos.

Guerrero se vuelve a lesionar

El delantero histórico de Alianza Lima sufrió una nueva lesión el último miércoles 13 de agosto, apenas comenzaba el partido de ida frente a la Universidad Católica de Quito en Matute. A sus 41 años, Paolo Guerrero no ha dejado de mostrar entrega y profesionalismo, pero el desgaste y la presión de los encuentros internacionales cobraron factura.

En sus declaraciones a la prensa, Paolo Guerrero confesó que había acelerado su regreso a las canchas. "Aceleré el proceso de recuperación y era el riesgo que corría por jugar. Venía con una distensión. Todavía no se ha hecho la resonancia, pero seguramente ahora es desgarro", indicó Guerrero.

El riesgo que corrió al volver antes de tiempo quedó evidente: lo previsto inicialmente por los médicos era un descanso de entre 10 y 14 días para la distensión, pero ahora el proceso podría extenderse un poco más debido a la nueva lesión.

"Cuando es así, es un poco de más tiempo. Ya el doctor con la distensión me había dado de 10 a 14 días. Solo queda recuperarme de la mejor manera para volver fuerte", añadió.

🎙️ Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima: "Feliz por el triunfo, aunque lesionado. Aceleré el proceso de recuperación y era el riesgo que corría por jugar. Lo más importante es que dimos un primer paso muy bueno y vamos con una ventaja, pero aún faltan 90 minutos por jugar.... pic.twitter.com/VnmSb9e6xi — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 15, 2025

Guerrero celebra ventaja ante U. Católica

A pesar del golpe personal, Paolo Guerrero destacó el gran trabajo del equipo en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Alianza Lima logró imponerse 2-0 en Matute frente a los U. Católica, un resultado que deja al plantel con una ventaja importante de cara al partido de vuelta en Quito.

"Lo más importante es que dimos un primer paso muy bueno y vamos con una ventaja, pero aún faltan 90 minutos por jugar. Allá tenemos que hacer un gran partido", aseguró el delantero, recordando que la eliminatoria aún no está definida y que el plantel debe mantenerse concentrado y fuerte.

Paolo Guerrero, quien será baja en Alianza Lima por algunas semanas tras la lesión sufrida en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, prometió recuperarse de la mejor manera para volver fuerte.