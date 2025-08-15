Karina Calmet celebra ser abuela por primera vez: "¡Seré la Tata más engreidora del mundo!"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karina Calmet compartió con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su vida y no pudo contener la emoción. La actriz anunció que se convirtió en abuela por primera vez, y aseguró que esta nueva etapa familiar será vivida con todo el cariño.

Karina Calmet se convierte en abuela

El pasado 13 de agosto de 2025, la hija menor de Karina Calmet, Naelah Giha, dio a luz a un niño que recibió el nombre de Rafael. La noticia llegó a las redes sociales de inmediato y la recordada actriz de Al fondo hay sitio compartió su felicidad con todos sus seguidores, mostrando que la familia estaba lista para abrazar esta nueva etapa llena de amor.

En su cuenta de Instagram, Karina publicó una tierna imagen de los pequeños pies de su nieto junto a una fotografía en la que aparece junto a sus dos hijas, dejando ver la alegría y el orgullo que siente como abuela.

"¡Estoy tan feliz! ¡Naelah y Juan Diego me hicieron abuela! Bienvenido Rafael", escribió, acompañando las instantáneas con un mensaje que desbordaba ternura.

Karina aprovechó para expresar públicamente su gratitud por la llegada de Rafael y por el inicio de esta nueva etapa en su vida. "Gracias por tanta felicidad, Naelah y Juan Diego ¡Seré la Tata más engreidora del mundo!", escribió, mostrando que está lista para consentir al pequeño y acompañarlo en cada paso de su vida.

Sus palabras no tardaron en recibir comentarios de felicitación y muestras de cariño de sus seguidores, quienes celebraron junto a ella la llegada del primer nieto y la unión familiar que este evento representa.

¿Cómo se enteró que sería abuela?

La emoción de Karina Calmet no es nueva, ya que en abril de este año, su hija menor le había contado sobre su embarazo durante una videollamada.

La actriz no pudo ocultar su sorpresa y felicidad al enterarse, preguntando una y otra vez por qué no le habían contado antes. Ese instante se convirtió en un recuerdo imborrable, que ahora complementa la alegría de sostener a su primer nieto en brazos.

Karina Calmet celebra ser abuela por primera vez. La actriz mostró su emoción por la llegada de su nieto Rafael y aseguró que está lista para acompañar y engreír al pequeño en cada paso de su vida.