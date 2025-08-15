Abogado internacional asegura que Pedro Castillo no cometió el delito de rebelión: "Lo que hubo fue improvisación"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado internacional, Manuel Cancio Meliá, aseguró que el expresidente de la República, Pedro Castillo, no cometió el delito de rebelión, el pasado el 7 de diciembre de 2022. Según precisó, el exmandatario no llegó a materializar un golpe de Estado.

"Esa es mi convicción"

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado indicó que ha llegado a dicha conclusión luego de haber realizado el estudio de la jurisprudencia de la propia Corte Suprema del Perú. Además, indicó que el golpe de Estado "no es un concepto jurídico penal".

"Esa es mi convicción, mi convicción es que no solamente con argumento de derecho comparado, sino sobre todo estudiando la jurisprudencia de la propia Corte Suprema del Perú, ha de llegarse a la conclusión que en este caso no se ha llegado a cometer el delito de rebelión", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Cancio llegó a la conclusión de que lo presentado aquel 7 de diciembre del 2022, fue una "improvisación" por parte del expresidente Castillo. Según precisó, efectivamente el discurso de Castillo fue inconstitucional, sin embargo, el derecho penal peruano "no castiga los malos pensamientos, castiga hechos".

Sobre posible tentativa del delito de rebelión

En tal sentido, añadió que no se llegó a concretar ninguna acción sobre el alzamiento de armas por parte de los estamentos armados del Perú; ante ello, concluye que ni siquiera existiría una tentativa del delito de rebelión.

Cabe mencionar que, su análisis se ha limitado solo respecto al delito de rebelión, por lo que, sobre las responsabilidades de otras conductas de Castillo, no tendría una determinación. "La acusación (por el delito de rebelión) carece de sustento", añadió.

"La ley en el Perú, respecto al delito de rebelión, lo que dice es que el delito de rebelión consiste en alzarse en armas, eso ni se intentó, ni se hizo, ni siquiera se conspiró para ello", argumentó Manuel Cancio.

Como se recuerda, durante su juicio oral, el expresidente Pedro Castillo Terrones ha sido constante rechazar los cargos que le imputa el Ministerio Público, argumentando que el Congreso de la República nunca fue disuelto como tal.

