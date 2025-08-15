Salhuana tras atentado en Trujillo: Vamos a tipificar estos actos como terrorismo urbano

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras la detonación de un artefacto explosivo en Trujillo, que dejó a personas heridas, así como graves daños en inmuebles, el congresista de la bancada de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, aseguró que buscarán insistir con el debate y dictamen del proyecto de ley de terrorismo urbano.

Congreso impulsará ley de terrorismo urbano

En declaraciones a Canal N, Eduardo Salhuana aseguró que insistirán con el proyecto ley de terrorismo urbano, ante los crecientes atentados en diversas zonas de nuestro país.

"Frente a este hecho, vamos a insistir para que un proyecto de ley de la bancada de APP sobre tipificar estos actos como terrorismo urbano, porque eso es un acto de terror para generar alarma zozobra y posibilitar sus extorsiones, sea debatido de una vez por la comisión de Justicia y establezcamos las penas más severas de la legislación penal peruana", contó el parlamentario.

Fue enfático al señalar que el Congreso debe actuar rápidamente ante estos atentados ocasionados por sujetos que no tienen respecto por la vida. En ese sentido lamentó que la comisión de Justicia no dictaminara en su momento el proyecto de ley.

"La comisión de Justicia lamentablemente no lo consideró así, no lo dictaminaron y lo han dejado encarpetado. Espero que ahora, en esta nueva etapa y frente a los hechos (...) tengamos que actuar inmediatamente y de manera severa en el Congreso", consideró.

Eduardo Salhuana, congresista, tras explosión con dinamita en casas de Trujillo: Vamos a insistir para que un proyecto de la bancada de APP, sobre tipificar estos hechos como terrorismo urbano, sea debatido



Ministro del Interior visita zona afectada

La visita de Carlos Malaver se da para verificar el despliegue de la Policía Nacional del Perú para con la ubicación y captura de los autores de la detonación del artefacto explosivo en una vivienda en Trujillo. Durante declaraciones a la prensa dio a conocer que no ha habido víctimas mortales, sin embargo, si se registraron heridos productos de la rotura de vidrios causada por la onda expansiva.

Entre las primeras causas de este atentado se manejó, como información preliminar, una posible extorsión, sin embargo, el titular de la cartera del Interior dio a conocer que las investigaciones indican que se trataría de una disputa entre organizaciones criminales por el territorio.

En la inspección, acompañando al ministro del Interior también se hizo presen el jefe del Estado Mayor de la PNP, general Óscar Arriola, y el jefe de la Región Policial de La Libertad.

Al ser consultado si el atentado podría calificar como terrorista, el jefe de la PNP señaló que, para ello, según la norma actual, debería haber un elemento material y un objetivo político, sería este último el que no se habría cumplido para que el ataque se considere un acto terrorista. Sin embargo, expresó que este término está siendo evaluado por el Congreso y el Ejecutivo, en referencia a la ley de terrorismo urbano.

Es por este atentado y otros casos que ha dejado la criminalidad en el país que el congresista Eduardo Salhuana anunción que desde su bancada insistirán para aprobar el proyecto de ley de terrorismo urbano.