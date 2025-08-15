Daniel Quintero: Denuncian penalmente al político colombiano que izó una bandera de su país en Santa Rosa

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Las consecuencias por las palabras brindadas por el presidente de Colombia Gustavo Petro sobre Santa Rosa y la colocación de una bandera colombiana en el territorio peruano por parte del precandidato Daniel Quintero, continúan pues el congresista Héctor Valer denunció penalmente a Quintero por el presunto delito contra el Estado y defensa nacional.

Denuncia Penal contra precandidato colombiano

El documento penal presentado y ya recepcionado por el Ministerio Público, indica que el acto cometido por Quintero fue un acto deliberado y planificado que tendría la finalidad de "generar controversia y un conflicto internacional". Más adelante señala que al poner en duda la soberanía del Perú en Santa Rosa se "ha alterado la percepción de los límites y ha fomentado la confusión en una zona de alta sensibilidad geopolítica".

Asimismo, se señala que las acciones del precandidato colombiano han tenido un impacto en la paz y tranquilidad pública al incitar la confrontación que podría haber generado actos de violencia en la zona. Valer acusa al denunciado de usar la tensión entre Colombia y Perú como una "herramienta política para su campaña".

El texto resalta como un agravante la difusión del izamiento de la bandera colombiana en el Perú a través de sus redes sociales, pues resalta el hecho de que la prensa del país de Quintero cubriera lo sucedido y se iniciara un debate en el país cafetalero sobre lo ilegal de su actuar. Según el parlamentario, esto demuestra que "era consciente del potencial de su acto para generar un conflicto".

La denuncia finaliza solicitando a la fiscal de la Nación, iniciar una investigación preliminar contra Daniel Quintero por el presunto delito contra el Estado y la defensa nacional. Inclusive se pide realizar las diligencias necesarias, solicitar a las autoridades a través de la Cancillería peruana la búsqueda, captura y extradición del denunciado.





Quintero desafía al Perú

Daniel Quintero confirmó el 12 de agosto que invadió el territorio peruano, al colocar una bandera colombiana en Santa Rosa. Días después, lejos de ofrecer disculpas subió una imagen suya en su red social, acompañada de la frase: "Patria o muerte", siendo un ataque claro hacia los peruanos que residente en la zona de tensión.

Cabe señalar que, la primera "declaratoria de guerra" la hizo el 7 de agosto al asegurar que iría a la guerra "si Perú insiste en dejar a Leticia sin el Amazonas". Es por el izamiento de la bandera colombiana en territorio peruano por parte de Daniel Quintero que, el congresista Héctor Valer decidió denunciarlo penalmente.