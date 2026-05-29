Fuerza Popular no descarta revisar "leyes pro crimen" en eventual gobierno de Keiko: "Toda ley se puede mejorar"

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Marco Vinelli, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, aseguró que la organización política que representa no descarta revisar las denominadas "leyes pro crimen" en un eventual mandato de Keiko Fujimori, de ganar la segunda electoral.

"Toda ley se puede mejorar. En ese sentido, si es que hay aspectos que se desean mejorar, podemos sentarnos en la mesa a conversar, pero siempre vamos a pedir a las personas que piensen en el ciudadano", afirmó durante la entrevista.

Fuerza Popular no gobernó desde el Congreso, afirma Vinelli

En el último periodo parlamentario, se ha denominado como leyes pro crimen a una serie de normas aprobadas por el Congreso que habrían debilitado el sistema de justicia para favorecer la impunidad de delitos de crimen organizado y corrupción.

En este contexto, Vinelli rechazó que el partido naranja tenga una responsabilidad en dicha situación, debido a que el Parlamento era integrado en su mayoría por los congresistas de Perú Libre, organización aliada de Juntos por el Perú.

"Nosotros no hemos gobernado. Cuando empezó el parlamento en 2021 teníamos 25 congresistas, mientras que el señor Castillo tenía 39, que con sus aliados superaba largamente los 50. Nosotros no hemos gobernando en este periodo, pero quien sí lo ha hecho es el señor Sánchez, con Castillo, y no han tenido ningún resultado en beneficio de la población".

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