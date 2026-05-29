Tragedia tras explosión en edificio residencial: Reportan al menos tres muertos y varios heridos

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un incendio se registró tras la explosión por una aparente fuga de gas en un edificio residencial. Las autoridades reportan al menos tres muertos y varios heridos por la tragedia. No se descarta que la cifra ascienda según avances las labores de búsqueda y rescate.

Explosión destruye edificio residencial: Esto se sabe

De acuerdo a los primeros reportes, varias familias se encontraban en sus respectivos hogares hasta que un fuerte sonido llamó rápidamente su atención. Pues bien, en la tarde del último jueves 28 de mayo una fuerte explosión seguida de un incendio se registró en un edificio de apartamentos (residencial).

Las autoridades señalaron que la tragedia se dio precisamente en el complejo residencial Clyde, antes conocido como El Ricardo, ubicado en el barrio de Oak Cliff, en Dallas.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas y el Departamento de Policía de Dallas precisaron que el incendio fue considerado de dos alarmas cuando los equipos respondieron a una llamada sobre una aparente fuga de gas, pero que posteriormente el siniestro se convirtió en incendio de cinco alarmas.

"Mientras nuestros servicios de emergencia se dirigían al lugar de la fuga de gas, se produjo una explosión", declaró el subjefe Mark D. Berry en una rueda de prensa.

Tragedia en Dallas bajo investigación: Buscan sobrevivientes

Alrededor de 120 bomberos acudieron al lugar para combatir el incendio, mientras los equipos de emergencia auxilian a los residentes que perdieron sus hogares. Lamentablemente, las autoridades reportaron que la tragedia dejó al menos tres muertos, quienes fueron hallados bajo los escombros del edificio residencial: Dos mujeres y un menor de edad.

Asimismo, el portavoz del Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas, Jason Evans, precisó que otras cinco personas resultaron heridas y fueron llevadas de forma inmediata a un hospital cercano para atender sus lesiones.

No descartan que la cifra de víctimas o afectados por la explosión ascienda conforme avancen las diligencias, ya que aún continúan las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes. "Seguimos en el proceso de localizar a las víctimas", dijo Evans.

Otras viviendas aledañas al edificio fueron afectadas

El Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas (DFR) también evacuó a los residentes de un complejo de apartamentos vecino al este y de una pequeña casa al oeste.

Finalmente, las autoridades anunciaron que investigarán las causas exactas de la explosión, aunque Evans especificó que las primeras informaciones apuntan a que el primer aviso a las autoridades apuntaba a "una fuga de gas", lo que provocó el envío de equipos de emergencia al edificio de apartamentos.

Es así como una explosión destruyó un edificio residencial de dos pisos tras reportes de una aparente fuga de gas. El siniestro provocó la muerte de dos personas y dejó varios heridos, en Dallas.