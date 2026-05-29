Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva a venezolano que agredió a niña en vía pública de SMP

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El pasado lunes 25 de mayo, unas imágenes causaron gran indignación entre vecinos de Lima Norte y gran parte de la opinión pública. Aquella vez, una niña que paseaba a bordo de un scooter, por la calle Los Topacios en San Martín de Porres, fue cobardemente agredida por un ciudadano venezolano quien le propinó una patada en el rostro.

Los papás de la menor intentaron auxiliarla, pero fueron impedidos por este sujeto quien también quiso agraviarlos. Incluso, el extranjero, identificado como Víctor Bravo de solo 20 años, continuó su recorrido encarando a otros vecinos hasta que fue reducido y golpeado por los residentes del lugar.

Nueve meses de prisión preventiva contra extranjero que agredió a niña

La Policía Nacional del Perú acudió al llamado de emergencia para detener a este sujeto y luego llevarlo al Hospital Cayetano Heredia para que reciba atención médica a raíz de la golpiza que recibió por parte de los vecinos. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público para tomar las acciones necesarias.

A partir de ahí, su caso fue tomado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Norte, a cargo de la fiscal provincial Beatriz Monroy Castillo. De acuerdo a las pruebas y las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, se sustentó el pedido ante el Poder Judicial para que se le dicte 9 meses de prisión preventiva.

Precisamente, este jueves 28 de mayo se llevó a cabo la audiencia donde se aceptó esta petición por lo que el acusado de 20 años deberá ser recluido en una institución penitenciaria en las próximas horas por el plazo de 9 meses.

"Se consiguió que se dicten nueve meses de prisión preventiva contra el extranjero Víctor Bravo (20), por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de una menor (5), en el distrito de San Martín de Porres", indicó el Ministerio Público.

Examen toxicológico e imágenes fueron claves

Durante esta audiencia, se presentó como pruebas principales el examen toxicológico del acusado quien habría estado bajo efectos de estupefacientes al momento de la agresión. Además, las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad también fueron determinantes para lograr esta sentencia preliminar.

"La representante del Ministerio Público sustentó como principales elementos de convicción la denuncia policial, el acta de intervención policial, el certificado médico legal de la víctima, la declaración de testigos, la visualización de las cámaras de seguridad, entre otros", añadieron.

En resumen, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Víctor Bravo, venezolano de solo 20 años que agredió a una niña de 5 en San Martín de Porres.