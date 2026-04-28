Mario Vargas Llosa: Feria del Libro de Buenos Aires le rindió homenaje al Nobel peruano

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ha puesto en el centro de su programación a una de las figuras más influyentes de la literatura en español: Mario Vargas Llosa. En el marco de esta edición, donde el Perú participa como invitado de honor, el escritor es homenajeado con una propuesta que busca acercar su universo creativo a nuevas generaciones de lectores.

El tributo toma forma en la exposición inmersiva "El viaje de Vargas Llosa: cómo el mundo se vuelve literatura", una experiencia que combina recursos audiovisuales, fotografía y sonido para reconstruir los escenarios que marcaron su obra. Desde el Perú profundo hasta los cafés europeos, el recorrido propone entender cómo la realidad se transforma en ficción a través de su mirada.

"Juntos construyeron una propuesta que no rinde homenaje desde la reverencia, sino desde la curiosidad que es, precisamente, la actitud con la que Vargas Llosa siempre enfrentó el mundo", se lee en la nota de prensa de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), que es parte de la delegación peruana.

Un recorrido por el escritor viajero

La exposición presenta a Vargas Llosa no solo como novelista, sino como un observador incansable del mundo. Mario recorrió Europa, se instaló en París, en Londres, en Madrid. No fue turista, sino alguien que necesitaba pisar un lugar para contarlo. El viaje, para él, no era descanso. Era método, materia prima. Era, en el fondo, la razón de todo.

El visitante se lleva una panorámica de los distintos escenarios que marcaron la vida y obra del escritor: desde el Perú profundo hasta los cafés europeos, desde la selva amazónica hasta las plazas latinoamericanas, que habitó con libreta en mano.

Perú, protagonista cultural

La participación peruana en la feria no se limita a este homenaje. Con más de 150 actividades culturales programadas, el país despliega una agenda que incluye presentaciones de libros, conversatorios y reconocimientos a otros autores clave.

Además de Vargas Llosa, figuras como Blanca Varela y Alfredo Bryce Echenique también forman parte de los tributos, consolidando una presencia que busca posicionar la literatura peruana en el escenario internacional.

Esta edición marca un hito, ya que es la primera vez que un país es invitado de honor en este evento, lo que refuerza el peso cultural del Perú en la región y su capacidad de generar diálogo a través de la literatura.

El homenaje a Vargas Llosa no solo celebra su legado, sino que confirma el poder de la literatura como puente cultural. En Buenos Aires, su obra vuelve a cobrar vida, recordando que las historias que nacen de la experiencia pueden trascender fronteras y generaciones.