Indignación en Comas: Vecinos bloquean tramo de Pasamayito y exigen muro de contención tras múltiples accidentes

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente de tránsito registrado en Pasamayito, importante vía que conecta los distritos limeños de Comas con San Juan de Lurigancho, viene causando la indignación entre los vecinos de la zona de Collique, quienes han bloqueado la vía en protesta por el peligro que representa la carretera para todas los transeúntes.

Vecinos de Collique bloquean tramo de Pasamayito

Ante el reciente despiste de un tráiler que iba a toda velocidad en la denominada 'Curva del Diablo', vecinos de la zona de Collique tomaron la decisión de bloquear la vía Pasamayito con mototaxis exigiendo medidas de seguridad vial para garantizar el bienestar de la población.

El principal pedido de la manifestación vecinal fue la construcción de un muro de contención en la berma central de la avenida. Ello ante el temor de que un vehículo sin control termine impactando contra viviendas del lugar o incluso peatones, como escolares y familias.

La manifestación se concentró en el tramo donde la vía Pasamayito desciende hacia la avenida Revolución, un segmento considerado crítico por la velocidad con la que circula el transporte pesado. Cabe precisar que hace solo unos días atrás se reportó cerca del lugar el despiste de un camión cisterna que transportaba GLP.

"Un muro que nos hagan de contención ahí. ¿Por qué salimos? Porque los accidentes ocurren mayormente en hora punta cuando nuestros hijos salen al colegio. Y todos nuestros hijos, como se ve, salen justamente por esa esquina", dijo un señor ante las cámaras de Latina Noticias.

Cuestionan presencia de policías en manifestación

La inacción de las autoridades ante la seguidilla de accidentes en esta peligrosa curva de la vía Pasamayito ha causado la indignación de los residentes de Comas, especialmente después de que agentes de la Policía Nacional del Perú llegaran a la zona para liberar el tránsito en dicho tramo.

"Estamos cansados de todos los accidentes. Es un peligro para nosotros. El otro día hubo un accidente y nos han volteado el portón. ¿Acaso nos han hecho caso? No, y ahora sí se ha llenado de Policías para poder solucionarle a ellos. Ya estamos cansados", comentó una señora.

En conclusión, la protesta ciudadana, concentrada en el peligroso tramo que desciende hacia la avenida Revolución, refleja el temor constante de las familias por los continuos accidentes de tránsito, como fueron los recientes despistes de un tráiler y de un camión cisterna con GLP.