Línea 1: Estaciones Miguel Grau, El Ángel y Presbítero cierran por el ingreso de una persona a los rieles del tren

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 24 de mayo por la tarde, la Línea 1 del Metro de Lima puso en conocimiento a sus usuarios sobre el cierre temporal de tres estaciones del servicio a causa del "ingreso indebido" de una persona a las vías del tren. Las estaciones cuyos servicios se han detenido son Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro.

Cierran tres estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, la Línea 1 dio a conocer a los usuarios que el cierre temporal de las tres referidas estaciones se encuentra interrumpiendo la circulación tradicional en ambos sentidos.

En el tramo sur, el servicio inicia en la estación inicial Villa El Salvador y culmina en Gamarra. Mientras tanto, en el tramo norte, sus operaciones se vienen desarrollando con normalidad de Bayóvar hasta Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho.

La entidad se ha restringido a comunicar que el cierre de las estaciones se ha debido al "ingreso indebido de una persona en la vía férrea". Sin embargo, no se precisa la estación en qué se registró dicho suceso, ni sus circunstancias ni de las posibles afectaciones, sean técnicas o humanas.

Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima. Foto: difusión

Línea 1 actualizará información pronto

En el mensaje, la Línea 1 señala que brindará una nueva actualización de este suceso a las 4:00 p.m. a través de sus canales oficiales, por lo que aconseja a los usuarios que se movilizan mediante dicho transporte a mantenerse informados.

Mientras dura el inconveniente, la compañía recomienda a sus pasajeros a emplear otros medios de transporte para movilizarse a través de los distritos de Lima Metropolitana y el Callao beneficiados por este importante punto de conexión vial.

La suspensión parcial de este sistema de transporte masivo genera un fuerte impacto en el flujo de pasajeros que se desplazan habitualmente entre el sur, el centro y el noreste de la capital durante los fines de semana.

Aunque aún se mantiene en reserva las causas exactas del "ingreso indebido" de la referida persona a los andenes, la empresa concesionaria y el personal de seguridad de las estaciones afectadas trabajan en resolver la emergencia de manera inmediata.

Ante esta situación imprevista, la Línea 1 del Metro de Lima insta a la ciudadanía a mantener la calma y a seguir estrictamente las indicaciones del personal desplegado en los exteriores de las estaciones.