Alerta SISMATE sonó HOY en Perú: Alarma ante tsunami durante Simulacro Nacional Multipeligro

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Tu celular sonó este viernes 29 de mayo? Conoce todos los detalles de por qué se activó la alerta del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) durante el Simulacro Nacional Multipeligro 2026 a nivel nacional.

Simulacro Nacional Multipeligro: Alerta Sismate en celulares

Un Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realiza en todo el Perú, conforme lo establecido en la Resolución N.º 001-2025-PCM/SGRD emitida por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el objetivo de que la ciudadanía sepa cuáles son las acciones a realizar durante una emergencia o desastre natural como sismos, incendios o tsunamis.

Durante esta jornada realizada este viernes 29 de mayo, que busca fortalecer la preparación y capacidad de respuesta de la población y de las entidades, alrededor de las 10:05 a.m., el Sismate emitió una alerta de tsunami en los celulares de la ciudadanía a nivel nacional. La notificación fue enviada como parte del simulacro organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

"Alarma ante tsunami, impacto inminente de tren de olas, aléjate de inmediato de la zona costera como playas, puertos y malecones. Evacua hacia zonas seguras verticales y sigue las indicaciones de tus autoridades", se lee en el mensaje informativo que llegó durante el Simulacro Nacional Multipeligro 2026.

"Alarma ante tsunami": Mensaje ante eventual desastre natural

Los simulacros como el que se desarrolla este viernes, implican la movilización de personal y recursos, permitiendo evaluar la eficacia de los planes de operaciones de emergencia, protocolos y procedimientos establecidos.

Según el Indeci, el objetivo de esta clase de prácticas es que tanto los miembros del SINAGERD y la población sepa cómo responder de forma oportuna ante los peligros. Es por ello, que desde las 10:00 a.m., comerciantes, trabajadores y visitantes realizaron ejercicios de evacuación frente a un eventual terremoto de magnitud 8.8 que podría afectar Lima y Callao, y generar un tsunami.

Este primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 también se desarrolla en conmemoración de los 56 años del terremoto de magnitud 7.9 ocurrido el 31 de mayo de 1970 frente a las costas de Chimbote, en Áncash, que ocasionó el desprendimiento de una cornisa de hielo del nevado de Huascarán y generó un alud que sepultó entera a la ciudad de Yungay.

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