Corte de LUZ el 30 y 31 de mayo: ¿Qué distritos se verán afectados con suspensión del servicio?

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz el 30 de mayo sorprenderá a la ciudadanía. Descubre qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico, según los últimos reportes de las empresas Pluz Energía Perú e Hindrandina. ¿Tu zona está en la lista?

Motivo de corte de luz el 30 y 31 de mayo

Si pensabas hacer teletrabajo o usar algún electrodoméstico este sábado 30 o domingo 31 de mayo, ten en cuenta que tu vivienda podría verse afectada por el corte temporal del servicio eléctrico programado para ambas fechas. Pues bien, Pluz e Hidrandina reportaron que ejecutarán restricción del recurso en distintos sectores, entre ellos en Lima y Callao, así como en Cajamarca por trabajos de mantenimiento.

Ante el corte de luz, ambas empresas instaron a sus usuarios a mantenerse atentos a los horarios establecidos para la medida y en qué momento se restablecerá el servicio. Asimismo, pidieron tomar medida preventivas con anticipación para aminorar el impacto de quedarse sin electricidad en sus hogares o negocios.

Corte de luz en Lima y Callao el 30 de mayo: Cronograma

Pluz Energía Perú detalló en un reciente comunicado que habrá corte de luz el sábado 30 de mayo en diversos distritos de Lima y Callao, que te detallamos a continuación para que tomes medidas previsionales desde ya:

Sin luz en Comas

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:30 p.m. en Av. Felipe Pinglo Alva cdra. 4, Av. Jorge Chávez cdras. 5, 6, Av. Ramón Castilla cdras. 6, 7, Av. Túpac Amaru cdra. 1, Jr. América cdra. 1, Jr. Arequipa cdra. 1, Jr. Manco Cápac cdra. 1, Jr. María Parado de Bellido cdra. 5, Jr. Micaela Bastidas cdras. 1, 5, P.J. Collique IV zona Mzs. A, B1, Psje. Simón Bolívar cdra. 1, Psje. Cruz de Mayo Mz. C.

En Los Olivos / San Martín de Porres

Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Jr. Arco Iris cdra. 2, Av. Alfredo Mendiola cdras. 32, 33, Av. Globo Terráqueo cdra. 78, Jr. Copérnico cdra. 2, Jr. Mercurio cdra. 75, Jr. Venus cdra. 75, Jr. Marte cdra. 75, Jr. Sol de Oro cdra. 75, 76, Av. Galileo cdras. 1, 2, calle Buen Pastor cdra. 1, calle Manuel Segura cdra. 3, Jr. Manuel Asencio Segura cdras. 2, 3, Parque de Los Ángeles cdra. 1

Sin servicio eléctrico el 31 de mayo: Distritos afectados

Por su parte, Hidrandina precisó en su portal oficial que el corte de luz el domingo 31 de mayo se realizará en los siguientes distritos de Cajamarca:

En Contumazá desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Contumazá, Yonan, Chilete, Tantarica, Santa Cruz De Toledo, Guzmango, San Benito.

En San Miguel desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en San Silvestre De Conchan, Catilluc, Tongod, Llapa, San Gregorio Calquis, Unión Agua Blanca, El Prado, Pulan, Catache.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en San Pablo: Tumbaden, San Bernardino, San Luis.

hasta las 5:00 p.m. en San Pablo: Tumbaden, San Bernardino, San Luis. Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Cajamarca: Magdalena.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Gran Chimú: Cascas.

Es así como Pluz Energía e Hidrandina anunció que tiene programado nuevos corte de luz programados para el sábado 30 y domingo 31 de mayo. Ante el anuncio, toma medidas previsionales.