Paro agrario continuaría pese a tregua con el Gobierno: "Piura coordina para retomar acciones de lucha"

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el secretario de organización de la Federación de Arroceros de Ucayali, Eber Altamirano, advirtió que el paro agrario continuaría este viernes 29 de mayo a las 11 de la mañana por no encontrarse de acuerdo con el acuerdo alcanzado con el Gobierno.

Arroceros descontentos por medida del Gobierno

El pasado miércoles, el Gobierno anunció una serie de medidas para atender la crisis que atraviesan los productores arroceros, entre ellas la compra de arroz nacional por S/100 millones, así como otros S/50 millones para tareas de descolmatación y mantenimiento de canales de riego.

Este acuerdo se llegó tras una reunión entre representantes del Ejecutivo, gobiernos regionales y dirigentes del sector arrocero. Sin embargo, Altamirano lamentó que no se haya coordinado con los dirigentes de la junta de usuarios, puesto que el monto asignado para la compra de arroz "no soluciona el problema".

"El pliego petitorio es la declaratoria de emergencia, la compras estatales, el cierre de fronteras, ya no más arroz importado peruano, nunca hemos hablado de mantenimiento para canales", insistió Altamirano.

Ante este descontento, el representante de la Federación de Arroceros de Ucayali anunció que en distintos puntos del paro se está evaluando retomar la medida. En ese sentido, indicó que en Piura los productores de arroz están coordinando acciones para retomar la protesta y exigir al Gobierno que atienda sus reclamos,

"Piura está en coordinaciones a las 11 de esta mañana para nuevamente retomar las acciones de lucha porque 100 millones de soles no soluciona el problema", señaló el dirigente

Exigen que dinero asignado se destine a compra de arroz

En la charla, Altamirano cuestionó al Ejecutivo por asignar un monto que resulta insuficiente para atender las demandas de los productores arroceros. En ese sentido, instó a que se direccione el dinero contemplado a únicamente la compra de arroz. "Los arroceros estamos quebrados, endeudados, y el Gobierno es indolente", dijo.

"Todos esos recursos, ahora 170 millones de soles, debe ir a la compra de arroz nacional. Todo debe destinarse a la compra de arroz, no a mantenimiento de canales", sostuvo.

En conclusión, ante una crisis que mantiene a los agricultores endeudados, la Federación de Arroceros de Ucayali exige la declaratoria de emergencia, el freno a la importación y que la totalidad de los fondos asignados se destine exclusivamente a la compra de producción nacional.