Nadeska Widausky fue detenida por Interpol durante operativo: Es requerida por Bélgica por graves delitos

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo y exbailarina peruana, Nadeska Widausky, fue detenida por agentes de de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) durante un operativo tras recibir notificación roja de autoridades judiciales de Bélgica.

Nadeska Widausky fue arrestada por agentes de Interpol

La mañana de este martes, 26 de mayo, la modelo Nadeska Widausky fue intervenida por agentes de Interpol en el distrito de Jesús María, específicamente en la intersección de la avenida Gregorio Escobedo con la calle Las Casuarinas, cerca a un colegio, según información policial.

Posteriormente, la exfigura televisiva fue trasladada a la Unidad de Delitos Transnacionales para que se proceda con las diligencias correspondientes. Cabe resaltar que, esta intervención se desarroilló tras una Notificación Roja emitida por autoridades judiciales de Bélgica.

Ello en un contexto en el que se ha abierto una investigación contra la exbailarina por los delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza. Estos contemplan una condena máxima de hasta 20 años de prisión.

Su nombre fue mencionado en casos mediáticos ocurridos en años anteriores como uno relacionado a un atentado en el 2015 en el que fue incluida como testigo

Un dato que es relevante mencionar es que Widausky cuenta con antecedentes en investigaciones vinculadas al crimen organizado y lavado de activos. De igual manera, ha sido incluida en pesquisas fiscales por presunto desbalance patrimonial y mencionada en reportes vinculados a personas investigadas por organizaciones criminales.

Tras conocerse de la detención de la figura mediática se han vuelto a reactivar las especulaciones sobre su presunto vínculo con el caso del empresario Gerald Oropeza en 2015. No obstante, hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni descartado dicha posibilidad.

Un equipo de Exitosa, logró acceder a una fotografía en la que se observa a la mujer de 33 años acompañada de dos agentes de la portando un chaleco negro de detenido, sin maquillaje, con el rostro desencajadoy portando un buzo de color blanco.

Abogado de Nadeska Widausky se pronuncia tras detención

El abogado de Nadeska Widausky, Julio Gago Vicuña, se pronunció ante los medios de comunicación sobre la detención de su patrocinada asegurando que ella es inocente y reveló quién estaría detrás de esta acusación.

"Ella me refiere que es una acusación falsa, una operación que ha venido desde Bélgica un tema de proxenetismo. Refiere que es un primo suyo que le tiene enemistad igualmente vamos a afrontar esa defensa", declaró el letrado.

Como vemos, la mañana de este martes, 26 de mayo, la modelo peruana Nadeska Widausky fue detenida por agentes de Interpol durante un operativo en el distrito de Jesús María. Esta intervención se desarroilló tras una Notificación Roja emitida por autoridades judiciales de Bélgica.