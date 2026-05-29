Accidente en La Victoria: 13 heridos dejó el violento choque de un bus de transporte público contra un camión

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente de tránsito se registró sobre la mañana de este viernes 29 de mayo en la capital. Esta vez, un bus de transporte público, que se encontraba llena de pasajeros, impactó contra la parte posterior de un camión de carga pesada dejando como saldo 13 personas heridas.

Accidente en La Victoria dejó 13 heridos

El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Canadá y Palermo en La Victoria. Por suerte, los afectados no registran daños de consideración, pero de igual forma fueron atendidos por personal médico del SAMU quienes llegaron junto con tres ambulancias.

De acuerdo a la información brindad por el Sistema de Atención Móvil de Urgencia del Ministerio de Salud, se les brindó atención prehospitalaria en la escena y luego seis de ellos fueron llevados a la clínica Javier Prado por presentar contusiones de consideración.

"El Ministerio de Salud, a través del SAMU, desplegó de inmediato tres ambulancias para atender a los afectados tras un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de La Victoria. La emergencia dejó 13 personas afectadas. Personal del SAMU brindó atención prehospitalaria en la zona y trasladó a seis heridos a establecimientos de salud para que reciban atención médica especializada y oportuna", indicaron.

Violento choque en La Victoria dejó 13 heridos.

A su vez, agentes de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes en este punto de La Victoria para cercar la misma y ayudar con las labores de rescate. Además, se iniciaron con las diligencias correspondientes para conocer las razones exactas de este choque.

A eso se le suma que el tránsito se encuentra restringido en la avenida Canadá por lo que se pide a los usuarios utilizar vías alternas para dirigirse a sus respectivos destinos.

Más de 1200 muertes por accidentes en lo que va del 2026

Es importante precisar que, a pesar de los altos índices de criminalidad, sicariato y extorsión, la principal causa de muerte en el Perú continúan siendo los accidentes de tránsito. Lamentablemente, la cifra viene siendo alarmante en lo que va del 2026 ya que estas sobrepasan el millar de fallecidos en solo 5 meses.

Según recientes datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, hasta mayo de este año se han registrado más de 1200 fallecimientos en las pistas del país, 5 % más respecto a años anteriores.

En resumen, un bus de transporte público impactó contra un camión de carga pesada en La Victoria dejando 13 heridos.