Huaicos en Cusco bloquea carreteras a horas de las elecciones y pone en riesgo el traslado de los votantes

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A pocas horas de las elecciones del 12 de abril, lluvias registradas en la provincia de La Convención, en Cusco, han causado deslizamientos y huaicos que vienen impidiendo el tránsito vehicular poniendo en riesgo el acceso de cientos de ciudadanos a sus centros de votación.

Huaicos dificultan tránsito de electores

Según información brindada por Canal N, las zonas más afectadas por los desastre se encuentran en los distritos de Manitea y Villa Virgen, en donde las lluvias no han dado tregua en las últimas horas.

En Manitea, además, se reporta que los huaicos han arrasado una parte de la plataforma vial, impidiendo el tránsito de todo tipo de vehículos, incluido aquellos que transportaban a efectivos de las Fuerzas Armadas.

Ante estas circunstancias, los soldados, pertenecientes a la 33ª Brigada de Infantería, han tenido que descender de los vehículos y caminar largos tramos con su equipaje para llegar a los centros de votación a los que han sido asignados.

Aunque se reporta que los militares ya se hallan en sus puntos asignados y que el material electoral se encuentra en su destino, aún persiste la preocupación en torno a la movilidad de los electores, quienes mañana deberán trasladarse sorteando vías dañadas o bloqueadas y caminando extensos tramos a pie.

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Huicos dificultan el desplazamiento de patrullas y electores en La Convención - Cusco



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Clima favorable para Loreto en las elecciones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las condiciones climáticas en zonas de la selva como la región Loreto, serán favorables durante el desarrollo de la jornada electoral, pero no se descartan lluvias ligeras en ciertas zonas.

En diálogo con el diario La Región de Loreto, el pronosticador del Senamhi Loreto, Jorge Kahn, precisó que para el fin de semana se esperan temperaturas que oscilan entre los 33 y 34 centígrados, provocando condiciones estables durante el día.

No obstante, advirtió que en horas dela tarde se podrían presentar precipitaciones de ligera a moderada intensidad, especialmente en provincias como Requena, Ucayali, Mariscal Ramón Castilla y Putumayo, donde ya se vienen registrando lluvias.

La frecuencia de desastres naturales como huaicos y deslizamientos en esta temporada del año ocasionan imprevistos en zonas del Perú, por lo general impidiendo el flujo vehicular y el movimiento regular de las personas.

En un contexto de elecciones, surge la preocupación sobre la movilidad de los electores de la provincia de La Concepción, en donde se ha registrado bloqueo de carreteras producto del desastre.