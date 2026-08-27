Champions League 2026/27: conoce el fixture, mejores partidos y cuándo comienza el torneo

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Se realizó el sorteo de la UEFA Champions League 2026/27, que definió los enfrentamientos de la fase liga entre los 36 equipos participantes. Asimismo, quedaron establecidos los cruces y las respectivas localías para las ocho jornadas.

¿Quiénes son los clubes participantes?

Será la tercera edición en la que el principal torneo de clubes de Europa contará con 36 equipos en la fase liga. Entre los principales clubes participantes estarán el vigente campeón, Paris Saint-Germain, además de Bayern Múnich, Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, Manchester City e Inter de Milán, entre otros.

Por otro lado, dos clubes disputarán la Champions League por primera vez: Como 1907, de Italia, y Sabah FK, de Azerbaiyán. Asimismo, el Viking FK, de Noruega, regresará a la máxima competición de clubes de Europa después de 34 años.

Equipos participantes de la Fase de liga de la Champions League 2026-27

¿Cuántos clasifican a la sigueiente etapa?

Los ocho primeros de la tabla clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre el 9.º y 24.º puesto disputarán playoffs para definir a los otros ocho clasificados a dicha etapa.

Tabla de clasificación de la fase de liga de la Champions League 2026/27

Fixture de la Champions League 2026/27

Así quedaron definidos los cruces de las ocho fechas de la fase liga, en las que cada club disputará cuatro partidos como local y cuatro como visitante.

Los enfrentamientos se establecieron de acuerdo con el ranking de la UEFA y la participación de los equipos en las competiciones de la confederación.

Las ocho jornadas de la fase de liga, distribuidas en cuatro bombos

Los partidos más importantes

El fixture presenta grandes, reñidos y curiosos duelos bajo el nuevo formato de la Champions League, vigente desde hace dos temporadas. Entre los cruces más destacados se encuentran:

Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona

Bayern Munich vs. Manchester United

Real Madrid vs. Inter de Milan

Liverpool vs. Atlético de Madrid

Arsenal vs. Real Madrid

FC Barcelona vs. Manchester City

Atlético de Madrid vs. Bayern Munich

Borussia Dortmund vs. Aston Villa

Napoli vs. Arsenal

Real Betis vs. Bayern Munich

¿Cuándo empieza y dónde se podrá ver?

El campeonato comenzará el martes 8 de septiembre. En Perú, la UEFA Champions League podrá seguirse por televisión a través de ESPN (y sus señales secundarias como ESPN 4 o ESPN 5) y vía streaming mediante Disney+ Premium.