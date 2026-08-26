Joan Laporta, presidente de Barcelona, reafirma oferta por Julián Álvarez: "Seguimos muy interesados"

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mantiene intacto el objetivo. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha vuelto a referirse acerca de la posibilidad de que el delantero argentino Julián Álvarez se convierta en nuevo jugador del cuadro azulgrana afirmando que se siguen "muy interesados" en el fichaje del actual figura del Atlético de Madrid.

Joan Laporta reafirma interés del Barcelona en Julián Álvarez

A tan solo pocos días de que finalice el mercado de pases, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, mantiene su oferta por el ariete de la selección de Argentina, mientras que el Atlético de Madrid se mantiene firme en su negativa a venderlo al club catalán.

Dejó en claro que si la escuadra que dirige Diego Simeone están dispuestos a vender a la 'Araña' durante esta ventana de transferencias de verano" el equipo que lidera estaría listo para comprarlo explicando que "siempre y cuando podamos llegar a un acuerdo en torno a la oferta que les hemos hecho".

De esta forma, el mensaje al Atlético fue directo. El conjunto azulgrana mantiene en pie sus intenciones de sumar a sus filas al futbolista de 26 años, pero sin estra dispuesto a abonar los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión, vale recordar que la oferta que se presentó fue de 100 millones de euros.

"Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid. Nos gustaría entendernos", afirmó el directivo este miércoles en un vídeo difundido por el conjunto español.

Además, sostuvo que mantienen su "ilusión" debido a que el interés no solo es del Barcelona por el ariete, sino que este también ha demostrado que su objetivo es vestir la camiseta del cuadro que entrena Hansi Flick.

"Es vox populi, parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto nosotros pues mantenemos nuestra ilusión, nuestra intención, con todos los respetos para el Atlético de Madrid, de poder fichar al jugador", añadió el mandatario culé.

🚨 JOAN LAPORTA, presidente del FC Barcelona, sobre JULIÁN ÁLVAREZ:



💬 "Estamos muy interesados en el jugador, nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada y lo hacemos con todos los respetos hacia el Atlético de Madrid" pic.twitter.com/6HR61745MJ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 26, 2026

Laporta explica a detalle cómo va el proceso de negociación

En otro momento, Laporta explicó cómo va el proceso de negociación con el campeón del mundo en Qatar 2022. En un principio dejó en claro que existe un respeto por el Atlético de Madrid y sus dirigentes, a quienes resaltó conoce desde hace años.

"Hicimos una oferta de club a club. Esta oferta yo la ratifiqué en una conversación telefónica personal con Miguel Ángel Gil. Ellos me dijeron que no tenían intención de vender porque no tenían alternativa a Julián y le dije que a nosotros nos interesaba, pero que respetábamos que no quisieran vender, aunque si encontraban una alternativa dentro de este mercado, nosotros estábamos con interés de hacer el fichaje", puntualizó.

A tan solo pocos días de que finalice el mercado de pases, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha expresado el deseo del cuadro culé de sumar a sus filas al actual delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez.