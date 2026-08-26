Sekou Gassama explicó por qué no rindió en Universitario: esto fue lo que dijo el delantero

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sekou Gassama rompió su silencio sobre su paso por Universitario, donde disputó siete partidos oficiales sin marcar goles ni registrar asistencias. El delantero explicó que llegó a Perú después de seis meses sin competir, perdió continuidad tras el cambio de entrenador y finalmente dejó el club en junio.

Gassama explicó su falta de ritmo

El delantero hispano-senegalés contó que permaneció seis meses alejado de la actividad por un problema familiar antes de aceptar la propuesta de Universitario. Su llegada a Perú se produjo con expectativas, pero reconoció que todavía no se encontraba físicamente preparado para competir al máximo nivel.

En ese contexto, Gassama señaló que su primer partido después del largo periodo de inactividad también fue complicado. El atacante explicó que disputó media hora y terminó evidenciando cansancio durante los minutos finales, una situación que afectó su proceso para recuperar ritmo competitivo durante su etapa inicial.

"Si un entrenador no cuenta contigo, tú entrenas y entrenas, pero es difícil ponerte a punto sin jugar", anunció.

Después de la salida de Javier Rabanal, quien había solicitado su incorporación, Gassama dejó de tener continuidad. Posteriormente, permaneció un periodo sin competir durante la etapa de Jorge Araujo, mientras Universitario atravesaba otro cambio en su comando técnico durante aquella primera parte de temporada.

El delantero dijo bajar su ristmo.

Héctor Cúper le dio minutos antes de su salida

La situación cambió con la llegada de Héctor Cúper al banquillo de Universitario. Según el relato del atacante, el entrenador argentino conversó con él y le preguntó si estaba dispuesto a competir. Gassama respondió afirmativamente y luego tuvo la posibilidad de sumar minutos durante los últimos partidos.

El delantero finalmente disputó siete encuentros oficiales con Universitario, repartidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Sin embargo, terminó su etapa en el conjunto crema sin goles ni asistencias. Su vínculo, que inicialmente estaba previsto hasta diciembre, fue terminado anticipadamente mediante un acuerdo.

Universitario confirmó oficialmente la salida de Sekou Gassama el 10 de junio, después de alcanzar un acuerdo para finalizar su contrato. El atacante había llegado a comienzos de la temporada como una alternativa ofensiva para las competencias nacionales e internacionales del vigente campeón peruano.

La salida cerró una etapa breve para Gassama, quien posteriormente regresó a España y actualmente analiza alternativas para continuar su carrera profesional. El futbolista explicó públicamente las circunstancias que marcaron su experiencia en Perú, desde su inactividad previa hasta los cambios de entrenadores y la falta de continuidad.

El paso de Sekou Gassama por Universitario terminó con siete partidos, ningún gol y ninguna asistencia. Su explicación se centró en la falta de ritmo con la que llegó, el cambio de comando técnico y las oportunidades recibidas antes de concretarse su salida del equipo crema durante junio.