Piero Cari: salen a la luz las razones por las que Pablo Guede decidió no tenerlo en cuenta

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Piero Cari no logra recuperar el protagonismo que tuvo la temporada pasada en Alianza Lima. El jugador, que todavía tenía participación con Néstor Gorosito, no ha sumado minutos en el Torneo Clausura 2026 bajo la dirección de Pablo Guede, situación que ha empezado a generar inquietud entre los hinchas blanquiazules.

Cari y el motivo por el que no es considerado

El panorama de Piero Cari cambió con la llegada de Pablo Guede al banquillo de Alianza Lima. Durante el Torneo Apertura 2026, el joven futbolista apenas disputó cuatro encuentros y, en el actual Clausura, todavía no ha podido sumar un solo minuto.

Ante esta situación, durante el programa Modo Fútbol, el periodista José Varela explicó cuál sería el motivo por el que Pablo Guede viene dejando fuera de sus convocatorias al jugador de 19 años.

A criterio del periodista, el técnico argentino cree que Piero Cari no llega del todo bien en la parte física. Así que el entrenador anda chequeando a los jugadores día a día para ver quiénes están finos y armar la lista de convocados.

"Lo de Piero Cari, Guede considera que no está al 100 % físicamente, por lo que todo pasa por el día a día en los trabajos. Ve qué jugadores pueden estar mejor para su convocatoria fecha a fecha", explicó Varela.

De esta manera, la ausencia del joven futbolista no respondería a una decisión definitiva del comando técnico, sino a la evaluación física que realiza Pablo Guede antes de cada jornada.

Lesión de Cari y su paso por la selección Sub-20

El caso de Piero Cari también tiene como antecedente una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas. Tras recuperarse, el futbolista tuvo participación con la selección peruana Sub-20, experiencia que se suma a su proceso de retorno a su mejor estado físico.

José Varela dijo que la situación se podría dar vuelta en cualquier momento, dejando abierta la chance de que el jugador vuelva a figurar en las convocatorias de Alianza.

"El jugador estaba lesionado, se recuperó y ha estado con la selección Sub-20. Ahora que está bien, podría entrar en la convocatoria de Guede", agregó el periodista.

Mientras tanto, Piero Cari continúa perteneciendo al cuadro blanquiazul. El futbolista tiene contrato con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que su vínculo se mantiene durante lo que resta de la temporada 2026 y todo el próximo año.

Así, Piero Cari atraviesa un momento de poca participación en Alianza Lima debido, principalmente, a la evaluación física que Pablo Guede realiza fecha a fecha. Tras superar una lesión y pasar por la selección Sub-20, el futbolista podría volver a ser considerado por el técnico.