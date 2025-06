Exjugador de la Selección Peruana culpó a Juan Reynoso de la eliminación del Mundial: "Todo este desastre, lo empezó él"

La Selección Peruana quedó prácticamente fuera del Mundial 2026 luego del empate 0-0 ante Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. Con este resultado, los dirigidos por Oscar Ibáñez necesitan un verdadero milagro para alcanzar el séptimo puesto que le otorgaría un boleto para el repechaje a la Copa del Mundo.

Como era de esperarse, los protagonistas del fútbol nacional reaccionar ante esta nueva eliminación y hasta señalaron a los responsables de esta debacle de la Bicolor. Uno de los principales apuntados fue Juan Reynoso quien iniciara este proceso clasificatorio y que luego fuera cesado de su cargo por los malos resultados.

Esto no fue pasado por alto para Erick Delgado, exjugador de la Selección Peruana y Sporting Cristal, quien apuntó directamente contra el estratega nacional por la virtual eliminación del Mundial 2026. El ahora comentarista señaló que la suerte ya esta echada ya que el combinado nacional es un equipo que no tiene gol.

Seguido de ello, el exportero argumentó porque considera a Juan Reynoso como el principal responsable. En primer lugar, señaló que el estratega no era el adecuado para seguir la filosofía que practicaba el equipo patrio y señaló que lo hecho por Oscar Ibáñez es muy meritorio.

"Todo este desastre que ha sido esta Eliminatoria lo empezó Juan Reynoso, el nombre propio, si nosotros escogimos mal desde un principio, Juan Reynoso no tuvo que haber sido técnico de la selección, nos compramos algo que no es, eso hay que decirlo. Óscar Ibáñez medianamente, ha hecho magia con lo que tenemos, ha hecho más que los dos técnicos que estaban antes, no es culpa de él", inició.